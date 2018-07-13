مفاجأة في فيديو فريق الإطفاء الكرواتي

المصدر: البيان الالكتروني

بعد انتشار مقطع فيديو لفريق دفاع مدني كرواتي يستجيب لنداء حريق أثناء مشاهدة لحظات حاسمة لمباراة فريقه بالمونديال، تبين أن المقطع ليس إلا مشهدا تمثيليا لتوعية الناس بشأن مخاطر الحرائق.

ويصور المشهد رجال الإطفاء وهم يشاهدون مباراة كرواتيا وروسيا وهي في مرحلة ركلات الترجيح الحاسمة، قبل أن تدوي صفارات الإنذار معلنة بوجود حريق، ليسارع الفريق إلى ترك مشاهدة ركلة الترجيح الأخيرة التي حسمت انتقال الفريق الكرواتي إلى نصف نهائي المونديال الروسي.

ويظهر في الفيديو الذي لا تتجاوز مدته دقيقة، نحو 10 رجال يجتمعون في محطة إطفاء يشاهدون مباراة كرواتيا في الدور ربع النهائي ضد روسيا.

وجلس الرجال في كراسيهم حول تلفزيون صغير، قبل أن ينطلق الإنذار للإبلاغ عن حريق، ولا يتردد أحد منهم في القفز وتجهيز نفسه والانطلاق بأقصى سرعة لركوب سيارات الإطفاء والإسعاف.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره مثالا للالتزام بالعمل وتلبية نداء الواجب، لكن المفاجأة بحسب سكاي نيوز هي أن الفيديو ليس إلا مقطعا تمثيليا بثته هيئة الدفاع المدني الكرواتية للتحذير من الانشغال بأي شيء عن خطر الحرائق، وكتبت بجوار الفيديو على موقعها في فيسبوك "احذر عند استخدام المشاعل والألعاب النارية".