«كيا» تعرض تقنيات ما بعد القيادة الذاتية

المصدر: دبي- البيان

تعرض «كيا موتورز» مجموعة من التقنيات التي طورتها لمرحلة ما بعد القيادة الذاتية خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الذي يقام في لاس فيغاس الأميركية 8 -11 الجاري.

وتتطلّع الشركة إلى تقنيات مرحلة ما بعد القيادة الذاتية في المعرض التفاعلي «مساحة للقيادة المتكيفة مع المشاعر» لهذا العام.

وفي مستقبل تقود فيه السيارات نفسها بنفسها، تسعى «كيا» إلى وضع أسس التطور التكنولوجي لتحسين تجربة التنقل البشري، وذلك في إطار رؤية معرض «مساحة للقيادة المتكيفة مع المشاعر» ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2019، وعبر تقنية كيا الجديدة R.E.A.D. - وهي أول تقنية للتحكم في البيئة الداخلية للسيارة اعتماداً على المشاعر البشرية المرتبطة بالذكاء التفاعلي القائم على الذكاء الاصطناعي.