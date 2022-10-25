شيري تكشف النقاب عن خمسة طرازات جديدة في الإمارات

المصدر: البيان

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تطلق عملاق السيارات الصينية شيري قريبا خمسة طرازات من السيارات الثقيلة من عائلتي" تيغو" و" أريزو" في الإمارات العربية المتحدة مما يواصل توسعها السريع في السوق الدولية.

وتأتي خطوة شيري بعد كسبها السريع لثقة عملائها في الشرق الأوسط الذين استخدموا الطرازات الموجودة في الأسواق، إذ زادت حصة شيري في أسواق المملكة العربية السعودية وقطر ودول الجوار الأخرى لتصبح واحدة من أكبر اللاعبين في هذه الصناعة، مما يشير إلى استمرار النجاح في استراتيجيتها للشرق الأوسط الكبير.

الفائز لا يخوض معركة قبل الاستعداد

"العلم والتكنولوجيا "هو شعار شيري، فهي تسعى دائماً لأن تصبح رائدة في مجالها من خلال توظيف العلوم والتكنولوجيا في سياراتها باستمرار، مع أكثر من 14 ألف براءة اختراع.

توظف شيري سبعة آلاف شخص في خمسة مراكز للبحث والتطوير في جميع أنحاء العالم. تشكل أكثر من عشر دول العمود الفقري للبحث والتطوير، ويضم الفريق عدداً من المواهب المتميزة الذين عملوا سابقاً في جاكوار لاند روفر وجنرال موتورز وفورد وهيونداي وغيرها من شركات السيارات المعروفة.

جديد سلسلة "تيغو" الشهيرة

سيارة TIGGO 8 PRO MAX SUV مجهزة بمحرك" كونبنغ 2.0TGDI القوي، تصل قوته إلى 254 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 390 نيوتن/متر. تم تصنيف المحرك ضمن أفضل عشرة محركات للسيارات في الصين.

ويأتي طرزFlagship الرائد مزودا بنظام دفع رباعي ذكي بالكامل والذي يتضمن ستة أوضاع عادي واقتصادي ورياضي وتخييم وانزلاق وداخل المدينة، حتى يتمكن السائقون من التحكم في أي حالة قيادة أو أي سطح طريق دون خوف.

سيارة SUV TIGGO 7 PRO MAX توفر وظائف مساعدة ذكية وقوية للسائق، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة كروس كونترول ACC والتحكم في توسيط المسار والتحذير من الاصطدام ومراقبة النقطة العمياء والاصطفاف الذاتي وغيرها من الوظائف.

بالإضافة إلى ذلك، توفر شاشة التحكم المركزية الترفيهية مقاس 10.25 بوصة، إلى جانب لوحة معلومات LCD وشاشة تعمل باللمس للتحكم بمكيف الهواء، تحكما تفاعليا متكاملا تماما في متناول السائق عبر شاشاته الثلاث عالية التقنية.

جديد شيري في عالم سيارات سيدان

بالإضافة إلى سيارتي TIGGO SUV الجديدتين، تقدم شيري أيضا سيارتي سيدان من أريزو.

ARRIZO 8 والتي تستخدم منصة شيري 4.0 لخلق تجربة قيادة عالية الكفاءة تناسب فئة رجال الأعمال، كما تقدم شيري سيارتها ARRIZO 6 PRO المخصصة للقيادة داخل المدينة، بتصميمها العصري والتكنولوجيا المستخدمة في صناعتها تجعل منها سيارة مريحة سهلة الاستخدام وضعها في صدارة سيارات شيري الأكثر مبيعاً.

خمسة إصدارات جديدة تطلقها شيري، تظهر من خلالها طموحاتها في دخول السوق الإماراتية، لتقدم لعملائها تجربة فريدة، يمكنهم وقت إطلاقها التمتع بخدمة تجربة السيارة قبل شرائها، وستواصل شيري تنفيذ استراتيجيتها في الشرق الأوسط في السوق الإماراتية إضافة إلى مواصلة توسعها عبر العالم.