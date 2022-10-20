لإنتاج السيارات الكهربائية .. مرسيدس بينز توقع اتفاقاً مع تيك ليثيوم

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركتا مرسيدس بينز الألمانية لصناعة السيارات وشركة روك تيك ليثيوم الكندية-الألمانية اليوم الخميس توقيع اتفاق توريد مدته خمسة أعوام خاص ببطاريات هيدروكسيد ليثيوم.

وسوف يتم إمداد مرسيدس بنحو 10 آلاف طن من الليثيوم عالي الجودة المستخدمة في إنتاج البطاريات، حيث تحتاج الشركة الألمانية المادة الخام لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية.

وسوف تبدأ فترة الخمسة أعوام بفترة تأهيل خلال عام 2026.

ويمثل الاتفاق مبيعات تقدر بنحو 5ر1 مليار يور (46ر1 مليار دولار) وأكثر من 40% من الانتاج السنوي المتوقع من السعة التحويلية المقررة لشركة روك تيك في جوبن بألمانيا.

وقالت الشركتان إن الحجم السنوي للهيدروكسيد ليثيوم الذي سوف يتم توفيره سوف يكون كافيا لتزويد نحو 150 ألف سيارة كهربائية من إنتاج مرسيدس ببطاريات عالية الأداء.