الجزائر وإيطاليا توقعان اتفاقية لتصنيع سيارات فيات بولاية وهران

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الصناعة الجزائرية توقيع اتفاقية إطارية اليوم الخميس مع شركة فيات الإيطالية لإقامة مشروع لصناعة السيارات بالمنطقة الصناعية "طفراوي" بولاية وهران /500 كم غرب العاصمة/.

ووفق بيان نشرته وزارة الصناعة الجزائرية عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، جاء ذلك في مراسم حضرها أحمد زغدار، وزير الصناعة الجزائري، وكارلوس تافاريس، الرئيس المدير العام لمجموعة "ستيلانتيس"، رابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم والتي تضم في حافظتها علامة فيات.

وأشار البيان إلى أنه تم توقيع الاتفاقية من طرف مدير التعاون الدولي بوزارة الصناعة، زين الدين بوسوسة، ومدير منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بمجموعة "ستيلانتيس"، سمير شرفان، بحضور سفيري الجزائر وإيطاليا.

ولفت إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية الإطار، ستقوم الشركة الإيطالية بإقامة مشروع لصناعة وإنتاج مركبات علامة "فيات" في الجزائر وتطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لهذه العلامة.