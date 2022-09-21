مصر .. مدبولي يوجه بالبدء في تصنيع سيارة كهربائية محلياً

المصدر: وكالات

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شارك رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم، في الاحتفالية الكبرى، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة إطلاق جمهورية مصر العربية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار المسؤولين ورؤساء الهيئات وأجهزة الدولة، والجهات المعنية، وعدد من السفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات المصرية، وفقا لصدى البلد.

ولدى وصوله، تفقد رئيس مجلس الوزراء معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية، المقام على هامش الاحتفالية، بصحبة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و"دارين تانغ"، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث زار الدكتور مصطفى مدبولي عددا من أجنحة المعرض الخاصة بعدد من الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية والشركات.

وخلال تجوله بأروقة المعرض، لفت نظر رئيس الوزراء نموذج لسيارة حديثة، معربا عن سعادته بهذا المنتج الذي يمكن اعتباره نموذجا جيدا للصناعة المصرية يجب تعميمه محليا، ولا سيما أن سعر السيارة اقتصادي يناسب مختلف شرائح المواطنين، وقال رئيس الوزراء: يمكن في هذا الصدد البدء في التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتصنيعها محليا، والتوسع في صناعتها لطرحها بالأسواق المصرية كبديل آمن يستخدم الطاقة النظيفة صديقة البيئة.

تعرف مدبولي على عدد من المعروضات التي تضم تصميمات ونماذج ابتكارات فريدة في عدة مجالات، في مقدمتها الوقود الأخضر ومنتجات صديقة للبيئة، كما تضمنت المعروضات نماذج مبتكرة من التقاوي ومنتجات الخضر والفاكهة، والمنسوجات، والإلكترونيات.

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على إنتاج قطع غيار السيارات الكهربائية محليا، وهو ما يسهم في خفض فاتورة استيراد مكوناتها من الخارج، وبالتالي يزيد من فرص التوسع في صناعة هذه السيارات والعمل على تصديرها إلى الأسواق العالمية.