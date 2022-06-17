تسلا ترفع أسعار جميع سياراتها في أمريكا بسبب زيادة التكاليف

المصدر: د ب ا

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رفعت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية الفارهة أسعار جميع طرز سياراتها بالولايات المتحدة، في خضم مشاكل سلاسل التوريد العالمية الحالية وزيادة أسعار المواد الخام.

ووفقا لموقع الكتريك الإخباري الأمريكي للنقل الكهربائي والطاقة المستدامة، زاد النطاق السعري لطراز "موديل 3" من 54 ألفا و490 دولارا إلى 57 ألفا و990 دولارا، بزيادة قدرها 2500 دولار.

وزادت شركة السيارات الكهربائية سعر الطراز "موديل واي" إلى 65 ألفا و990 دولارا مقابل 62 ألفا و990 دولارا، وكذلك رفعت تسلا سعر طراز "موديل إس" حتى بعد زيادة سعرها بواقع 5 آلاف دولار قبل أشهر قليلة فقط.

وارتفع "موديل إس ثنائي المحرك" من 99 ألفا و990 دولارا إلى 104 آلاف و990 دولارا في أحدث زيادة سعرية.

وتأتي زيادة الأسعار في وقت قفزت فيه تكاليف المواد الخام، بما في ذلك الألمنيوم والليثيوم المستخدمين في السيارات والبطاريات، وزادت أيضا تكاليف النقل والإمداد.