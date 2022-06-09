مصر تقيم أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم أمس الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة التوقيع على مذكرة تفاهم بين "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" وشركة "سوميتومو إيجيبت"؛ لإقامة أكبر مصنع لشركة "سومیتومو" اليابانية على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، بنظام المناطق الحرة، وذلك بمدينة "العاشر من رمضان" المصرية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عن تقدير الحكومة المصرية لاعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مصر، من خلال إقامة مصنع جديد لتصنيع ضفائر السيارات، وما تستهدفه الشركة من زيادة معدلات تصدير منتجاتها للخارج وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدا حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة من أجل إنشاء هذا المصنع وتشغيله، بما يتماشى مع ما أقرته الحكومة مؤخرا من حوافز جديدة وتسهيلات إجرائية للمستثمرين تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيات الفنية الحديثة إلى مصر.