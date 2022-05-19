ما هي مخاطر زيادة كمية زيت محرك سيارتك عن الحد المطلوب؟

المصدر: وكالات

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عندما يحتوي محرك سيارتك على كمية قليلة من الزيت، يمكن أن يؤدي إلى تلف المحرك، وذلك نتيجةً لزيادة الاحتكاك بين أجزاء المحرك، ما يجعل بعض الأشخاص يعتقدون أن إضافة المزيد من الزيت يمكن أن يجعل المحرك الخاص بهم ذا أداء أفضل، لكن ماذا يحدث عند زيادة مقدار زيت المحرك؟

عندما يكون هناك الكثير من الزيت يؤدي ذلك إلى حدوث رغوة، والتي تحول مادة التشحيم الزلقة إلى سائل من خلال وجود فقاعات الهواء التي تقلل من الخصائص اللزجة، كما يصعب على مضخة الزيت حول المحرك توزيع الزيت الرغوي، ما يجعل بعض الأجزاء المتحركة لا تتلقى كمية الزيت التي تحتاجها، بالتالي يزداد التآكل وخطر تلف المحرك.

كما أن الإفراط في كمية الزيت يزيد من ضغط الزيت، ما يزيد الضغط على السدادات والحشوات التي تمنع الزيت من التسرب من المحرك أو الذهاب إلى الأماكن الأخرى التي لا ينبغي أن يتواجد فيها، وبمرور الوقت، يعمل الضغط الإضافي على زيادة تآكل تلك السدادات.

الطريقة الصحيحة لفحص الزيت

ــ اركن سيارتك على أرض مستوية قبل فحص الزيت لضمان قراءة سهلة ودقيقة.

ـ امنح السيارة حوالي 1:2 دقيقة حتى يستقر الزيت.

ــ تجنب التعامل مع المحرك الساخن جداً، واترك محرك السيارة ليبرد قليلاً.

ــ تأكد من أن سيارتك ليست في وضع التشغيل، سواء كنت تقوم بفحص المحرك دافئا أو باردا.

ــ اسحب الأداة المخصصة لفحص الزيت ونظفها باستخدام قطعة قماش نظيفة فاتحة اللون.

ــ ضع أداة فحص الزيت مرة أخرى في الزيت، ثم اسحبها.

يجب أن يكون الزيت بين علامتي الحد الأقصى والحد الأدنى لمستوى الزيت "Max: Min" المتواجدة على مقياس الزيت، وفي حالة انخفاض الزيت عن العلامة "Min" فهذا يعني أن المحرك بحالة للمزيد من الزيت، أما إذا كان مستوى الزيت أعلى بقليل من العلامة " Max" فلن يسبب ذلك مشاكل.