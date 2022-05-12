مرسيدس تستدعي 292 ألف سيارة بسبب مشاكل في المكابح

المصدر: د ب ا

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أعلنت مجموعة مرسيدس بنز الألمانية للسيارات استدعاء 292 ألف سيارة قديمة في الولايات المتحدة للإصلاح بسبب مشاكل في المكابح.

وحسب ما أعلنته الشركة، فإن هذا الإجراء يسري على سيارات إم إل وجي إل وآر-كلاس من إنتاج الفترة بين 2006 و2012 والتي يمكن أن يؤدي الصدأ على صندوق معزز المكابح فيها إلى ارتفاع خطر تعرضها لحوادث.

جاء ذلك وفقا لمستندات نشرتها هيئة النقل الأمريكية على الإنترنت اليوم الخميس.

ونصحت مرسيدس مالكي هذه السيارات بعدم قيادتها إلى حين إصلاح هذا العيب.

وقالت مرسيدس أمريكا إنه لا توجد حوادث أو حالات إصابة معروفة لها علاقة بهذه المشكلة.