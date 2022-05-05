أسعار السيارات التي ظهرت بها ياسمين صبري بعد زواجها من أبوهشيمة

المصدر: البيان

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انتشر خبر انفصال رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة عن الفنانة ياسمين صبري، بعد زواج دام عامين، خلال الساعات الماضية انتشار النار في الهشيم، وتصدرت أخبارهما مختلف وسائل الإعلام.

وبعدها بساعات كتبت ياسمين صبري على حسابها على موقع إنستغرام: "أنا سأعود أكثر جمالًا، أنا أصبح أجمل نسخة من نفسي مع كل يوم جديد"، لتؤكد خبر الانفصال، وفقا لموقع مصراوي.

وتمتلك ياسمين صبري مجموعة كبيرة من السيارات الفارهة وتتفاخر دومًا بها خلال صورها على تطبيق إنستغرام، على عكس أبو هشيمة الذي يهتم أكثر بنشر صوره أثناء التمارين الرياضية أو خلال الاجتماعات الكبرى مع موظفي شركاته أو من داخل مكتبه الخاص.

رولز رويس كولينان

ظهرت ياسمين صبري فور زواجها بسيارة رولز رويس كولينان، وهي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات SUV من صانع السيارات الفارهة الإنجليزي، وتعتبر من السيارات النادر تواجدها في الشوارع المصرية، إلا أن ياسمين تعتبر من أول ملاكها في مصر.

يبلغ طول رولز رويس كولينان 5341 مم، وعرضها 2164 مم، وارتفاعها 1835 مم، وقاعدة عجلاتها 3295 مم.

تعتمد رولز رويس كولينان على محرك 12 سلندر، سعة 6700 سي سي، مزود بشاحن توربيني مزدوج، بقوة 563 حصانا، وعزم 850 نيوتن.متر، عند 1700 لفة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، ونظام دفع كلي للعجلات.

تضم وسائل أمان رولز رويس كولينان نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم الديناميكي في الثبات ESP، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، ونظام مساعدة الفرامل BA، ونظام مساعد صعود التلة، ووسائد هوائية متقدمة AABS، ومساعد المنعطفات، وقفل الباب التلقائي، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

يبدأ سعر رولز رويس كولينان خارج مصر من 350 ألف دولار، ما يُعادل 6.5 مليون جنيه تقريبًا، بدون المصاريف الجمركية وتكاليف الشحن.

رولز رويس داون

أثارت رولز رويس داون المكشوفة الخاصة بالفنانة ياسمين صبري الجدل في الشارع المصري على مدار عدة أيام، بسبب تسريب مستندات الإفراج الجمركي الخاصة بها.

بلغ سعرها آنذاك في منتصف عام 2020 إلى ما يقرب من 10 ملايين جنيه، مقسمة إلى 6 ملايين جنيه سعرها الحقيقي، و3.7 مليون جنيه مصاريف جمركية تقريبًا.

يبلغ طول رولز رويس داون 5285 مم، وعرضها 1947 مم، وارتفاعها 1502 مم، وقاعدة عجلاتها 3112 مم.

تعتمد رولز رويس داون على محرك 12 سلندر V12، سعة 6600 سي سي، مزود بشاحن توربيني مزدوج، بقوة 563 حصانا، وعزم 820 نيوتن.متر، عند 1500 لفة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، ونظام دفع خلفي للعجلات.

تضم وسائل أمان رولز رويس داون نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم الديناميكي في الثبات ESP، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، ونظام مساعدة الفرامل BA، ونظام مساعد صعود التلة، ووسائد هوائية متقدمة AABS، ومساعد المنعطفات، وقفل الباب التلقائي، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

بدأ سعر آخر موديلات رولز رويس داون عام 2020 خارج مصر من 340 ألف دولار، ما يُعادل 6.3 مليون جنيه تقريبًا، بدون المصاريف الجمركية وتكاليف الشحن.

أستون مارتن رابيد

نشرت ياسمين صبري صور قليلة جدًا أثناء قيادة أستون مارتن رابيد، أول سيارة فارهة بـ 4 أبواب من الصانع الإنجليزي.

يبلغ طول أستون مارتن رابيد 5019 مم، وعرضها 1928 مم، وارتفاعها 1359 مم، وقاعدة عجلاتها 2990 مم.

تعتمد رولز رويس داون على محرك 12 سلندر V12، سعة 6000 سي سي، بقوة 550 حصانا، وعزم 620 نيوتن.متر، عند 5500 لفة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، ونظام دفع خلفي للعجلات.

تضم وسائل أمان أستون مارتن رابيد نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم الديناميكي في الثبات ESP، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، ونظام مساعدة الفرامل BA، ونظام مساعد صعود التلة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

بدأ سعر أخر موديلات أستون مارتن رابيد إس عام 2017 خارج مصر من 208 آلاف دولار، ما يُعادل 3.8 مليون جنيه تقريبًا، بدون المصاريف الجمركية وتكاليف الشحن.

لم يتوقف تباهي ياسمين بالسيارات فقط، بل نشرت صورها أيضًا مع الدراجات النارية، وأبرزها صورة مع دراجة نارية خلال رحلة صيد برية على ما يبدو، وصورة أخرى مع فيسبا خلال جلسة تصوير خاصة بمجلة فوياج.

لا يميل أحمد أبو هشيمة إلى التباهي بالسيارات على عكس ياسمين صبري، وتظهر سياراته الخاصة في صورة رسمية واحدة، وتضم مرسيدس مايباخ S500 وبي إم دابليو الفئة السابعة 750i.