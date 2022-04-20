بي إم دبليو تكشف موعد طرح النسخة الكهربائية الكاملة من سيارتها آي7

المصدر: د ب ا

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تعتزم شركة "بي إم دبليو" الألمانية للسيارات طرح باكورة إنتاجها من النسخة الكهربائية الكاملة من سيارتها آي 7 من سيارات الفئة السابعة في الأسواق في نوفمبر المقبل.

وخلال مراسم تقديم السيارة في مدينة ميونخ، قال مدير التسويق بيتر نوتا، اليوم الأربعاء، إن السيارة "آي 7 الكهربائية الكاملة ستلعب دورا مهما للغاية في الصين"، كما توقع أن يكون لها نسبة كبيرة من المبيعات في الساحل الغربي والشرقي للولايات المتحدة وفي أجزاء من أوروبا.

يذكر أن مدى سير هذا الطراز الممتاز يصل إلى 625 كيلومترا.

ويبلغ السعر المبدئي للسيارة 135 ألفا و900 يورو، فيما يبدأ سعر الموديل الذي يسير بمحرك ديزل من 107 ألف و300 يورو.

وقال نوتا إن توقعات عائدات سيارة الفئة السابعة "ممتازة للغاية"، لكنه رفض إعطاء توقعات بالنسبة لمبيعات النسخ التي تعمل بالبنزين أو الديزل أو الهجين أو البطارية الكهربائية.

وسيتم قصر إنتاج هذه السيارات على مصنع "بي إم دبليو" في دينجوفلينج في بافاريا السفلى.

وأضاف نوتا أن "بي إم دبليو" تسعى إلى تحقيق "قفزة أخرى" في أعداد المبيعات، وقال دون أن يحدد أرقاما مستهدفة: " لكننا طموحون للغاية" مشيرا إلى أن الأسواق الرئيسية هي الصين والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكوريا.

تجدر الإشارة إلى أن مبيعات "بي إم دبليو" من سيارات الفئة السابعة الحالية وصلت منذ بدء بيعها في 2015 إلى قرابة 330 ألف سيارة على مستوى العالم، ولا تزال السيارة إس كلاس من مرسيدس بنز هي الرائدة في سوق مبيعات سيارات الليموزين الفارهة.

ووصف نوتا الفئة السابعة وسيارة آي 7 بأنهما "رأس الحربة في محفظتنا".

وتعتزم "بي إم دبليو" إطلاق السيارات ذاتية القيادة وفقا للمستوى الثالث الذي ينرك فيه السائق مهمة القيادة للسيارة، في غضون عام ونصف عام بعد إجراء مزيد من اختبارات السلامة.