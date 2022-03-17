الكشف عن السيارة الخارقة بمعرض نيويورك الدولي

المصدر: وكالات

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يكشف مُصنِّع جديد للسيارات من النمسا عن مفهوم جديد لسيارة كهربائية خارقة في معرض نيويورك للسيارات الذي ستقام فعالياته في أبريل المقبل، وصفته الشركة بأنه "محدود للغاية" و"عالي الأداء".

وقامت شركة Deus Automobiles للسيارات، ومقرها في فيينا، بتطوير النموذج بالشراكة مع شركة Italdesign للتصميمات وشركة ويليامز للهندسة المتقدمة WEA.

وتقول "ديوس" إن "السيارة الخارقة الجديدة هدفها المنافسة بقوة في قطاع السيارات الخارقة الذي يتزايد فيه التنافس"، حيث تقدم مزيجًا من "المفاهيم المبتكرة والأداء العالي والميزات الحصرية".

وأضافت "ديوس" أن شركة Italdesign قدمت "دعمًا استراتيجيًا وتقنيًا" وكانت حجر أساس في ظهور السيارة الخارقة للنور، وهي من قامت بدمج التقنيات الجديدة، بينما قدمت WAE تقنيات متقدمة لتعزيز الجانب الكهربائي للسيارة الفاخرة.

في العام الماضي، بدأت Italdesign بالتعاون مع WAE في تقديم حزمة من التقنيات الكهربائية عالية الأداء لعدد من الشركات.

زعمت الشركتان أن الهندسة المعمارية اللتان يقدمانها ستكون مناسبة لكل من سيارات السيدان و GTs، باستخدام المواد الخام المعاد تدويرها والألمنيوم.

فيما أكد مدير تطوير الأعمال "دير أرداش" في شركة WAE أن الشركة تمتلك القدرات لدعم السيارات التي لتكون "رائدة في فئتها من حيث الديناميكيات والوزن والتصميم"، حيث إنها تقدم سيارات بمحركين أو ثلاثة أو أربعة محركات كهربائية وتدعم أحجام بطاريات تصل إلى 160 كيلو وات في الساعة وبنطاق محتمل يصل إلى 620 ميلاً.