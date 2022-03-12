لماذا تستهلك السيارة النظيفة وقوداً أقل من المتسخة؟

المصدر: وكالات

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ينظف مالكو السيارات سياراتهم من أجل الحصول على مظهر نظيف وجيد، ولكن هل سبق لك أن علمت أن الأوساخ العالقة بسيارتك تؤثر على كمية البنزين التي تستهلكها؟

قام جيمي هاينمان، وآدم سافاج، مقدمي برنامج «MythBusters» وهو برنامج تليفزيوني علمي يُبث على قنوات شبكة ديسكفري، بخوض هذه التجربة، لاختبار الكفاءة الإجمالية للسيارة في استهلاك البنزين، وفقًا لـ motorbiscuit.

ولاختبارها عندما كانت متسخة، قاموا بتغطية السيارة بالطين وتشغيلها عدة مرات، بعد ذلك، نظفوا السيارة وأجروا الاختبارات مرة أخرى، وفقًا لمدونة Clean Tools، أجرى الثنائي اختبارات متعددة للتأكد من دقة التجربة.

كشفت النتائج أن السيارة كانت أكثر كفاءة بمقدار 2 ميل في الجالون عندما كانت نظيفة، على عكس ما كانت عليه عندما كانت متسخة، حيث حققت السيارة ما يصل إلى 24 ميلا في الجالون عندما كانت متسخة و26 ميلا في الجالون عندما كانت نظيفة.

في حين أنه قد يبدو غريباً أن السيارة النظيفة يمكن أن تحقق الاقتصاد في استهلاك الوقود بشكل أفضل، إلا أن الأمر يتعلق بالديناميكا الهوائية، إذ تخلق الأوساخ على سيارتك سطحًا أكثر خشونة لتدفق الهواء الخارجي حول السيارة، ما يجعل السيارة تتمتع بمقاومة أكبر عند السير على الطريق، وكلما كانت مقاومة السيارة للهواء أكبر كلما زادت الطاقة التي تستهلكها لشق الهواء، ما يجعلها تستهلك المزيد من البنزين.

ومع ذلك، إذا قمت بتنظيف السيارة، خاصةً إذا قمت بتلميعها بالشمع، فسوف تخلق سطحًا أكثر نعومة لتدفق الهواء الخارجي حول السيارة، ما يؤدي إلى تحسين الديناميكا الهوائية.