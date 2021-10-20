لماذا السيارات البريطانية المستخدمة أعلى سعراً من الجديدة؟

المصدر: د ب ا

إذا ما كنت تعيش في المملكة المتحدة فربما تضطر لشراء سيارة مستخدمة بسعر أعلى من نظيرتها الجديدة.

وقالت شركة أوتو تريد جروب إن تجار السيارات يشهدون صعوبة في مصادر شراء السيارات لدرجة أن 17% من السيارات التي لم يزد عمرها عن السنة سعرها أعلى من نظيرتها الجديد، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكرت الشركة البريطانية وهي عبارة عن سوق رقمي للسيارات اليوم الأربعاء إن هذا يمثل زيادة عن نسبة الـ 4% في بداية العام.

وقال ريتشارد ووكر الذي يشرف على البيانات والتوقعات في المجموعة عبر البريد الإلكتروني لبلومبرغ "لا نتوقع أن نرى تباطؤا في زيادة الأسعار في أي وقت قريبا".

ومازالت شركات السيارات مثل فولكسفاغن وستيلانتس في قبضة أزمة الرقائق العالمية التي تفاقمت خلال الربع الثالث عندما عطل تفشي كوفيد-19 تعبئة الرقائق ومنشآت الاختبار في جنوب شرق آسيا.