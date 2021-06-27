«رولز-رويس» تخلد ذكرى جورج إيستون بمجموعة «لاندسبيد» الجديدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «رولز-رويس موتور كارز» عن تصميم مجموعة «لاندسبيد» الجديدة من طرازي «رايث» و«داون بلاك بادج»، للاحتفاء بالأرقام القياسية التي سجّلها المهندس البريطاني الكابتن جورج إيستون باستخدام سيارة ثاندربولت تعمل بمحركي طائرات R V12 من «رولز-رويس».

وتشمل هذه المجموعة طرازَي رايث وداون بلاك بادج، وتحتفي بشخص رائد هو الكابتن جورج إيستون، خرّيج جامعة كامبريدج، وسائق سباقات، ومخترع موهوب وعبقري في مجال الهندسة. وقد استطاع جورج في أواخر الثلاثينيات تحطيم الرقم القياسي العالمي للسرعة على الأرض ثلاث مرات باستخدام سيارته ثاندربولت التي تعمل بمحرّكَي طائرات R V12 من رولز-رويس.

وأرادت الشركة من خلال هذه المجموعة إعادة إحياء ذكرى إيستون وقصته المميزة. وسيجد العملاء في طرازَي رايث وداون لاندسبيد عدة عناصر تصميم خفية وتفاصيل معدّة خصيصاً للاحتفاء بإنجازاته الرائعة ورؤيته العظيمة وشجاعته الاستثنائية.

وقال تورستن-مولر أوتفوش، الرئيس التنفيذي لشركة «رولز-رويس موتور كارز»: لطالما ارتبط اسم رولز-رويس بالأرقام القياسية العالمية في مجال السرعة على اليابسة والمياه لأكثر من قرن مضى. صحيح أن مآثر هذا البطل موثقة جيداً ومعروفة على نطاق واسع، إلا أن التاريخ لم يُنصف بطلاً بريطانياً آخر سجّل ثلاثة أرقام قياسية في مجال السرعة على الأرض باستخدام محرّكات رولز-رويس.

والآن بعد مرور أكثر من 80 عاماً، تستذكر «رولز-رويس» مآثر هذا البطل. فمن خلال مجموعة رايث وداون بلاك بادج لاندسبيد الجديدة، تكشف العلامة قصة الكابتن جورج إيستون الرائع وسيارته الاستثنائية ثاندربولت.

وتستمد مجموعة رولز-رويس لاندسبيد الإلهام من سيرة حياة جورج إيستون الرائعة وإنجازاته المحطِّمة للأرقام القياسية. كما صُمّمت عناصرها الجمالية من وحي المنظر المهيب لمسطحات بونفيل الملحية، حيث جعلت منه ثاندربولت أسرع رجل على وجه الأرض وإن كان لفترة وجيزة.

وتتحلّى السيارتان في هذه المجموعة بلونين مميّزين يزاوجان بين الأسود الماسي المعدني ولون أزرق بونفيل المبتكر حديثاً من فريق بيسبوك. يحمل هذا اللون المبتكر خصيصاً أهميةً استثنائية في المجموعة إذ يتحوّل تحت ضوء الشمس من الأزرق الفاتح إلى الفضّي ليجسّد انعكاس السماء الشاسعة فوق بونفيل والمسطحات الملحية المتموجة على هيكل ثاندربولت المصنوع من الألمنيوم.