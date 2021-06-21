مصر.. 50 ألف جنيه لمن يشتري السيارة الكهربائية المحلية

المصدر: دبي- البيان

قررت الحكومة المصرية منح مبلغ 50 ألف جنيه كحافز لكل من يشتري السيارة الكهربائية محلية الصنع، والمقرر البدء في إنتاجها العام المقبل 2022، حسبما أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام المصري.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن الوزير توفيق، تصريحات تلفزيونية قال فيها، إن السيارة الكهربائية ستنتج على ثلاث فئات وبحسب سعة محركها، كما سيتمكن أصحاب تلك السيارة شحن السيارة الكهربائية من المنزل.

وكشف توفيق عن أن هناك 50 ألف جنيه تمنح كحافز لشراء السيارة الكهربائية الجديدة من الحكومة، متابعا: "الحكومة هتعطي 50 ألف جنيه كاش حافز للمشتري".

وقال توفيق، خلال المؤتمر الصحفي عن إطلاق السيارة الكهربائية، المصنعة محليا، في حضور وزيري الكهرباء والصناعة والتجارة، وقال إنه سيشتري سيارة، كما أن وزير الكهرباء محمد شاكر سيشتري سيارة هو الآخر.

وأكد الدكتور نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية، أن السيارات الكهربائية هي التطور الطبيعي لتلك الصناعة سواء في مصر أو في العالم، لكنها مازالت في مراحلها الأولى، وعائدها الاقتصادي سيكون على المدى البعيد.