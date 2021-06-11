ماسك يتفقد "إس بلايد" أسرع سيارة من انتاج تسلا

المصدر: د ب ا

تفقد الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية " تسلا"، إيلون ماسك، الموديل "إس بلايد" وهي أسرع سيارة تصنعها الشركة حتى الآن، وذلك في فعالية للمستهلكين في مصنع الشركة في فريمونت بكاليفورنيا.

وقال ماسك في وقت متأخر من أمس الخميس، مرتديا سترة جلدية وبنطلون جينز أسود: "لما تصنعون هذا السيارة السريعة؟ إنها سريعة بجنون"، بعد قيادة إحدى السيارات على المسرح بعد أخذ جولة حول مضمار الاختبار، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "أنها شيء مهم للغاية لمستقبل الطاقة المستدامة. يجب أن نظهر أن السيارة الكهربائية هي أفضل سيارة".

وتصنع تسلا حاليا أربع سيارات هي الموديلات إس وإكس وثري وواي ولكن ثري وواي تحققان أكبر مبيعات عالمية. وقال ماسك إن الموديل إس بلايد لديه مدى من نحو 400 ميل في الشحنة وهي سرعة قصوى لـ200 ميل في الساعة ويمكن أن تنطلق من الصفر إلى ستين ميلا في الساعة في ثانيتين.

والتكلفة هي 130 ألف دولار تقريبا، بحسب موقع الشركة. ووصف ماسك نظام الترفيه الخاص بالسيارة قائلا إنه على مستوى "بلاي ستيشن 5" بينما يعطي نظام الصوت شعورا بمنظومة الترفيه المتكاملة