يقع فيها الكثيرون .. عادة شائعة تقضي على محرك السيارة

المصدر: وكالات

تحدث خبير في مجال السيارات عن عادة يتبعها الكثيرون قبل التحرك بسياراتهم أو آلياتهم مما يتسبب بأضرار قاتلة لمحركاتها.

وقال الخبير إن الكثير من السائقين يقومون بتشغيل سياراتهم لوقت طويل قبل الحركة الأمر الذي يمكن ان يتسبب بالقضاء على محرك السيارة.

وأضاف أن السائقين عادة ما يقومون بتشغيل سياراتهم لوقت طويل في وضع الثبات قبل الحركة من أجل تدفئة صالون السيارة بالإضافة لقضائهم وقتا طويلا في الازدحامات المرورية بوضعية تشغيل المحرك، مما يتسبب على المدى الطويل بضعف عمل المحرك والقضاء عليه.

وأرجع الخبير ذلك الى زيت المحرك الذي تقل سرعة تحركه في المحرك في حالة الثبات والتوقف ذلك لأنه يعتمد بشكل مباشر على عدد دورات المحرك.

وأثناء عملية الوقوف يحترق خليط الوقود والهواء بشكل غير فعال، الأمر الذي يؤدي لمزج الوقود غير المحترق بمزيج الزيت مما يتسبب باحتكاك أسطوانات المحرك.

وذكر موقع Avtovzglyad، بان السيارات الحديثة تتميز بتوزيع منظم للزيت.

وينصح الموقع بإيلاء اهتمام أكبر لزيت المحرك بخاصة في المناطق ذات الازدحام الكبير والاماكن الحارة، حيث يسخن الزيت الموجود مما يفقده الكثير من خصائصه، لذلك يوصي الموقع بتقصير الفاصل الزمني لتغيير الزيوت.