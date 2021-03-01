بكميات كبيرة وسعر مغرٍ.. أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية في الأسواق نهاية 2021

المصدر: البيان الإلكتروني

تستعد أبيرا موتورز لطرح أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يتم إنتاجها بكميات كبيرة بحلول نهاية العام 2021، وستكون السيارة ذات العجلات الثلاث أكثر كفاءة بأربع مرات من السيارات الكهربائية، وستصل سرعتها إلى 110 أميال في الساعة.

سيتم بيع السيارة بسعر منخفض يصل إلى 25900 دولار، مما يجعلها خياراً ميسور التكلفة مقارنة بالمركبات الأخرى في السوق.

بكميات كبيرة وسعر مغرٍ.. أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية في الأسواق نهاية 2021https://t.co/N6rZoUKVFW#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/S9xy2UPL9D — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 1, 2021

تعتبر السيارة كهربائية ديناميكية هوائية للغاية وتتحرك على ثلاث عجلات، مما يزيل احتمال فقدان الطاقة، سيتم بيع أول سيارة شمسية منتجة بكميات كبيرة بسعر منخفض يصل إلى 25900 دولار، السيارة قادرة على الانتقال من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 3. 5 ثانية، مع سرعات قصوى تبلغ 110 أميال في الساعة +7

السيارة مغطاة بـ 34 قدماً مربعاً من الخلايا الشمسية، والتي يمكنها أن تدخر حوالي 40 ميلاً في اليوم إذا كانت السماء صافية.

يقول مبتكرو أبتيرا، كريس أنتوني وستيف فامبرو، إن السيارة أكثر كفاءة بأربعة أضعاف من متوسط ​​السيارة الكهربائية و13 مرة أكثر كفاءة من شاحنة صغيرة تستخدم الغاز كوقود.

يساعد تصميم السيارة، الذي يتميز بمنحنيات ملحوظة في الأمام والخلف، على تقليل مقاومة السحب، وفق ما نقلته "مجلة هي" عن "ديلي ميل".

تشكل مركبات الكربون الخفيفة للغاية والألياف الزجاجية إطار السيارة، مما يجعلها قادرة على الانتقال من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 3. 5 ثانية فقط، مع سرعات قصوى تبلغ 110 أميال في الساعة. ولا تحتاج السيارة إلى أي شحن، مما يجعلها السيارة الأولى من نوعها في السوق.

السيارة مجهزة ببطارية توفر ما يصل إلى 1000 ميل من المدى، وهو أكبر بكثير من مدى تيسلا موديل S البالغ 370 ميلاً.

باعت أبترا أول 330 سيارة لها في غضون 24 ساعة، ومنذ ذلك الحين وجدت ما يقرب من 7500 شخص على استعداد لإيداع وديعة لطلب مستقبلي.

وجمع المؤسسان كريس أنتوني وستيف فامبرو أكثر من 4 ملايين دولار لتمويل هذا المشروع.