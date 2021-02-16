المستقبل هنا! أول سيارة طائرة في العالم تحصل على ترخيص رسمي للتنقل

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

اقترب حلم السيارة الطائرة خطوة واحدة نحو الواقع، بعد أن منحت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) الموافقة على ترخيص أول مركبة أرضية-جوية هجينة يمكنها التحليق بسرعة 100 ميل في الساعة.

وحصلت الطائرة "تيرافوجيا ترانزيشن Terrafugia Transition" على رخصة للطيران، مما يمنحها الضوء الأخضر للإقلاع.

والترخيص الخاص الذي حصلت عليه الطائرة خاص فقط للطيارين ومدارس الطيران، ولكن السيارة الطائرة ستصبح قانونية في الشوارع بعد مرور عام آخر أو نحو ذلك كونها لا تزال بحاجة إلى تلبية معايير السلامة على الطرقات.

وسيتمكن السائقون قريباً من تحويل قيادة السيارة إلى وضع الطيران في أقل من دقيقة، والإقلاع والهبوط في المطارات الصغيرة أو الطرق السريعة.

وتأمل تيرافوجيا الانتهاء من عمليات الإنتاج والحصول على الموافقات على السيارة الهجينة ذات المقعدين عام 2022، وسيكون على المهتمين بتجربتها الحصول على رخصة قيادة وشهادة طيار رياضي.

وكانت تيرافوجيا المملوكة للصين تعتزم إطلاق السيارة الطائرة رسميا عام 2019، ولكن المدير العام ، كيفن كولبورن، قال للصحفيين أن فريقه "اجتهد كثيراً خلال العام رغم الوباء، وظل مركزًا، وحسّن نظام الجودة، وأكمل الجوانب الحاسمة للتصميم، وصنع السيارة، وأكمل 80 يومًا من اختبار الطيران، وسلم 150 وثيقة فنية واجتاز بنجاح تدقيق إدارة الطيران الفيدرالية".

وأضاف: هذا إنجاز كبير في سبيل تنفيذ مهمتنا لتقديم أول سيارة طائرة عملية في العالم."

الطائرة التي تزن حوالي 1300 رطل، لديها معدات هبوط ثابتة وأجنحة قابلة للطي. ويمكن أن تصل سرعتها إلى 100 ميل في الساعة ويمكنها ارتفاع إلى حوالي 10000 قدم، ولقيادتها سيحتاج الملاك إلى رخصة قيادة وشهادة طيار رياضي.

تعمل الطائرة بمحرك Rotax 912iS Sport الذي يعمل بالوقود بقوة 100 حصان، ويمكن تشغيل المحرك إما بالبنزين الممتاز أو وقود الطائرات 100 لتر، بينما يتم تشغيل السيارة بواسطة محرك كهربائي هجين.

تشمل الميزات القياسية للسيارة الطائرة فرامل قرصية هيدروليكية للعجلات الأربع، وقفص أمان صلب من ألياف الكربون ومظلة لهيكل الطائرة.

تزن السيارة حوالي 1300 رطل ولها معدات هبوط ثابتة وجناحين بعرض 27 قدمًا. وتطوى الأجنحة للسماح بالتخزين السهل في مرآب لسيارة واحدة.

ويمكن لأصحاب السيارات الطائرة الهبوط في الشوارع الرئيسية والمطارات الصغيرة وركنها في منازلها. وهذا يختلف عن النماذج الأولية للسيارات الطائرة التي طورتها أوبر و بي إم دابليو وكيتي هاوك وغيرها، والتي تتضمن مركبات تشغل مجالًا جويًا تجاريًا.

وذكرت شبكة إن بي سي نيوز أنه في عام 2018، تم تسعير السيارة الطائرة ذي المقعدين بمبلغ 400 ألف دولار.

وتعمل تيرافوجيا على تطوير عدة نماذج من السيارات الطائرة، بما في ذلك سيارة TF-X التي تتسع لأربعة أشخاص، وهي سيارة كهربائية هجينة بأربعة مقاعد مع إمكانات إقلاع وهبوط رأسية.

ومن المقرر أن تكون TF-X ذاتية القيادة، تسمح للركاب بتحديد وجهتهم عبر جهاز كمبيوتر.

يذكر أن شركة جيلي الصينية، الشركة الأم لشركة فولفو، كانت قد استحوذت على تيرافوجيا في عام 2017.