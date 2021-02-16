تغير تاريخي.. سيارات جاكوار كهربائية بالكامل بحلول 2025

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة جاكوار البريطانية، الاثنين، أن سياراتها ستصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2025.

وحددت الشركة خطة للتخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي، وسيشمل التحول، نقل إنتاج السيارات من مصنع كاسل برومويتش التابع من شرق مدينة برمنغهام بوسط إنكلترا إلى سوليهول القريبة.

وتأمل جاكوار لاند روفر، المملوكة لمجموعة تاتا موتورز الهندية، أن تساعد هذه الخطوة في تحسين مداخيل الشركة البالغة من العمر 86 عامًا، والتي وإن كانت تنتج سيارات فخمة إلا أنها أصبحت تعاني من صعوبات مالية خلال السنوات الأخيرة، وفق "قناة الحرة".

وصرّحت الشركة أيضا أن العلامة التجارية "لاند روفر" الأكثر ربحية ستنتج أول طراز كهربائي بالكامل في عام 2024.

وقد رحب وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، بالقرار واعتبره "خطوة كبيرة لصناعة السيارات البريطانية".

​وأوضح الرئيس التنفيذي لجاكوار تييري بولور إن الشركة "تستكشف فرص إعادة توظيف" مصنع كاسل برومويتش، مما أدى إلى تكهنات بإمكانية استخدامه لإنتاج البطاريات.

وقالت جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية، إن الإعلان يمثل "ضخ ثقة" في القطاع الذي عانى خلال العام الماضي من تبعات جائحة فيروس كورونا الاقتصادية.

ووفق خبراء، تحتاج المملكة المتحدة إلى تحسين قدرتها التنافسية في ضوء المنافسة العالمية "الشرسة" الجارية في التحول إلى السيارات الكهربائية، مثل سيارات تسلا الأميركية.