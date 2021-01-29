لماذا يجب تشغيل مكيف السيارة في الشتاء؟

المصدر: وكالات

ينصح الخبراء في مجال السيارات بضرورة تشغيل تكييف السيارة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال فصل الشتاء على أن يكون التشغيل لمدة لا تقل عن خمس دقائق وذلك حفاظا على مكيف السيارة ولحماية أجزائه من التعرض للتلف وحماية الكمبروسر من الالتحام، كما أن غاز الفريون يحمي الأنابيب أثناء تدفقه ويحافظ على بقائها مرنة ومحكمة.

وغالبا ما يتم استخدام تكييف السيارة خلال فصل الصيف وذلك للارتفاع الشديد في الحرارة ولكن أثناء فصل الشتاء قد لا نحتاج إلى تشغيل تكييف السيارة نظراً لبرودة الجو، ولكن يجب الحرص على تشغيل تكييف السيارة ولو لمرة واحدة فقط في الأسبوع كما نصح الخبراء في ذلك المجال لأن عدم استخدام التكييف لفترة طويلة قيد يسبب له التلف وتسرب غاز الفريون وجفاف الأنابيب الخاصة به وتراكم الأتربة والغبار عليها مما يؤدى إلى انسدادها.

لذلك ينصح الخبراء في مجال السيارات وفنيي الصيانة للتكييفات بضرورة تشغيل مكيف السيارة وضرورة فحص خراطيم ومواسير الفريون للتأكد من سلامتها منعا لتكون بكتيريا ضارة بها ممن قد تؤثر على صحتنا أثناء تشغيل التكييف.

كما ينصح الخبراء عند إعادة شحن الغاز بمراعاة استخدام الأنواع الجيدة بالأسواق، ويجب تنظيف الراديتير والفلاتر بصفة مستمرة، ويجب مراعاة نظافة السيارة من الداخل منعا لتسرب الأتربة داخل المكيف مما يؤدى إلى تلف فلتر التكييف.

يتكون التكييف من مكثف ومبخر وصمامات وغاز الفريون والخزان السائل وضاغط غاز التبريد، ويجب الحرص على الصيانة الدورية لتلك الأجزاء من الداخل والخارج للحفاظ على تكييف السيارة من التعرض للتلف.