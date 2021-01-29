جنرال موتورز تستهدف وقف بيع السيارات ذات الانبعاثات 2035

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت جنرال موتورز اليوم إنها تعتزم تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2040 وتتطلّع إلى وقف بيع مركبات الخدمة الخفيفة ذات الانبعاثات بحلول 2035.

يأتي الإعلان الصادر عن أكبر صانع سيارات أمريكي بعد نحو أسبوع فحسب من تنصيب الرئيس جو بايدن، الذي تعهد بمعالجة مشكلة انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية.

وقالت ماري بارّا الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز إن صانع السيارات تعاون مع صندوق الحماية البيئية من أجل «وضع رؤية مشتركة لمستقبل كهربائي تماماً وتطلع لإنهاء انبعاثات العادم في مركبات الخدمة الخفيفة الجديدة بحلول 2035».

كان جافين نيوسوم حاكم كاليفورينا قال في سبتمبر إن الولاية تنوي حظر بيع سيارات الركاب والشاحنات الجديدة العاملة بالبنزين من 2035 وقالت عدة ولايات إنها تعتزم أن تحذو حذو كاليفورنيا.

هدف

وقال دين باركر، مدير الاستدامة لدى جنرال موتورز، في إيجاز للصحفيين، «نأخذ خطوات لكي نستطيع إنهاء انبعاثات العادم بحلول 2035.. أن نضع هدفاً لخمسة عشر عاماً من الآن هو أمر قابل للتحقق قطعاً».

وقال فريد كروب رئيس صندوق الحماية البيئية في بيان «بهذه الخطوة غير العادية، توضح جنرال موتورز بجلاء إن التحرك للقضاء على التلوث المنبعث من جميع مركبات الخدمة الخفيفة بحلول 2035 هو عنصر ضروري لخطة أعمال أي صانع سيارات».

وقالت جنرال موتورز إن أكثر من نصف إنفاقها الرأسمالي وأطقم تطوير المنتجات لديها سَتُكرس لبرامج السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.

وكان بايدن تعهد يوم الاثنين بإحلال طرز تعمل بالكهرباء محل أسطول الحكومة الأمريكية المكوّن من نحو 650 ألف سيارة في إطار تركيز الإدارة الجديدة على الطاقة النظيفة.