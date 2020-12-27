«الرستماني» تفتتح صالة عرض «سيتروين» جديدة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

قامت شركة «الرستماني» التجارية، الوكيل الحصري لسيارات «سيتروين» في الإمارات، بافتتاح أول صالة عرض نموذجية لها في دبي. وترتكز الصالة الجديدة على مفهوم التصميم المعماري الحضري وتتميّز بباقة من الخصائص البارزة بما فيها الأصالة والراحة والمزايا التفاعلية، وسوف توفر للعملاء تجربة فريدة من نوعها.

تقع صالة العرض الجديدة على شارع الاتحاد في حي الخبيصي بمنطقة بور سعيد في ديرة، وسوف يتم فيها عرض مجموعة من طرز «سيتروين» الشهيرة مثل مركبة «سبيس تورر» المصمَّمة وفق أعلى المعايير لتوفير تجربة ركوب مريحة في الرحلات الطويلة، والمركبة متعدّدة الاستعمالات (SUV) المميّزة طراز «C3 إيركروس» والتي تُعد واحدة من بين الأكثر كفاءة باستهلاك الوقود في فئتها، ومركبة الـSUV المريحة «C5 إيركروس» والتي تتضمّن الوسائد الهيدروليكية التقدّمية من «سيتروين» لتوليد تجربة ركوب مريحة للعملاء.

أما «سيتروين C4» الجديدة كلّياً والتي يرتقبها العملاء بشوق كبير، فمن المخطَّط أن تكون أحد الطرز المقبلة التي تنضم إلى المجموعة المتوافرة في صالة العرض.

وقال راكيش ناير، المدير التنفيذي لدى Groupe PSA في مجلس التعاون الخليجي: لطالما كان تركيزنا حول رضى العملاء.

ولقد تمحورَت استراتيجيتنا الأساسية على مدى السنوات الماضية حول العملاء بشكل كامل، وهي في صلب كل ما نقوم به. وتتشارك شركة الرستماني التجارية رؤيتنا لتوفير تجربة العملاء المثلى، وتشكّل هذه الشراكة بيننا دليلاً واضحاً على هذا الأمر.

وتتمتّع جميع طرز «سيتروين» بميّزة الراحة المتقدّمة من العلامة التجارية والتي تهدف للارتقاء بتجربة العملاء للأفضل. وهي توفر مستويات غير مسبوقة من الراحة لكل عميل عبر مجموعة من الابتكارات والتقنيات الذكية المخصَّصة لراحة الركّاب من الناحية البدنية والذهنية، كما أنها تشكّل سمة حصرية من العلامة التجارية وفريدة من نوعها في السوق.

بدوره، قال فيكس فيكنسواران، مدير عام «مجموعة الرستماني»: هذه الشراكة هي الخطوة الأولى نحو تعزيز مكانة علامة «سيتروين» التجارية في الإمارات.

فمصنِّع السيارات الفرنسي العريق يتمتّع بتاريخ غني جداً، وهو محبوب من قِبَل شريحة كبيرة من العملاء في الدولة وباقي أنحاء المنطقة. ويسرّنا العمل مع مجموعة «Groupe PSA» لإعادة «سيتروين» إلى مقدّمة أذهان العملاء، ونحن نتطلّع للمستقبل المشرق أمام علامة «سيتروين» التجارية.