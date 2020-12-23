سيارات «آبل» 2024

المصدر: نيويورك - رويترز

قالت مصادر مطلعة إن شركة «آبل» تمضي قدماً في تطوير سيارات ذاتية القيادة وتسعى لبدء إنتاج سيارات في 2024 قد تضم تكنولوجيتها فائقة التطور في البطاريات. وتعرف خطة صناعة السيارات للشركة المصنعة لهواتف آيفون باسم المشروع تيتان، وتسير بشكل متقطع منذ 2014 عندما بدأت الشركة أول مرة تصميم سياراتها الخاصة من الصفر.

وفي وقت ما تراجعت الشركة عن هذه المحاولة للتركيز على البرمجيات وإعادة تقييم أهدافها. وعاد دوج فيلد، المسؤول المخضرم في أبل والذي عمل مع تسلا، للإشراف على المشروع في 2018 وقام بتسريح 190 من العاملين به في 2019.

وقال مصدران إنه منذ ذلك الحين أحرزت الشركة تقدماً كافياً كي تستهدف الآن تصنيع سيارات للمستهلكين. وذكر مصدر ثالث اطلع على تصميم بطارية آبل أن التصميم الجديد للبطارية محوري في استراتيجية «آبل»، إذ قد يخفض بشدة تكلفة البطاريات ويزيد المسافة التي تقطعها السيارة قبل الحاجة لتغيير البطارية.