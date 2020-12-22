«أوتوموبيلي لامبورغيني» تكشف عن «هوراكان STO» الجديدة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

قامت «لامبورغيني الشرق الأوسط» بإزاحة الستار عن «هوراكان STO» الجديدة خلال مناسبة خاصّة أقيمت في صالة عرض العلامة التجارية بدبي، مما شكّل الظهور الأول على الصعيد الإقليمي للسيارة الرياضية الفائقة من الشركة الإيطالية العريقة.

وتُعدّ لامبورغيني هوراكان STO سيارة رياضية فائقة، مصادَق عليها للسير على الطرقات العادية، ومستوحاة من التراث العريق لسلسلة سباقات سيارة «هوراكان سوبر تروفيو»، التي تم صنعها بشكل مفرد بواسطة قسم «لامبورغيني سكوادرا كورسي» المتخصِّص بالسباقات لدى «لامبورغيني»، بالإضافة إلى شقيقتها المتميّزة «هوراكان GT3 EVO» الفائزة ثلاث مرّات بسباق «24-ساعة من دايتونا»، الشهير ومرّتين بسباق «12- ساعة من سيبرينغ» البارز.

تضم السيارة الجديدة محرّك V10 بشفط طبيعي يولّد قوّة تبلغ 640 حصاناً (470 كيلوواط) وعزماً قدره 565 نيوتن - متر عند 6500 دورة بالدقيقة، وهي تأتي مع ميّزة الدفع بالعجلات الخلفية مما يمكّنها من تحقيق تسارع مذهل من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة في غضون 3 ثوانٍ فقط، ومن صفر إلى 200 كيلومتر بالساعة في غضون 9 ثوانٍ، إلى جانب الوصول لسرعة قصوى تبلغ 310 كيلومترات بالساعة، لتوازي بذلك سيارات السباق من ناحية توليد المشاعر والأحاسيس المشوِّقة.

كما تتمتّع السيارة بفعالية إيروديناميكية فائقة مع استخدام مكثَّف للمواد خفيفة الوزن، وهي تتألّق بميّزة التوجيه غير المقيَّد وأداء كبح من الفئة الأولى، مما يضمن توفير «هوراكان STO» خلال القيادة على كل الطرقات لذات المشاعر التي تولّدها التجربة المتميّزة على الحلبات.

وقال باولو سارتوري، المدير الإقليمي لشركة «لامبورغيني» في الشرق الأوسط وأفريقيا: عبر تصميم جديد أخّاذ ونظام توليد حركة رياضي جداً، تشكّل «هوراكان STO» نتيجة أكيدة للتعاون الوثيق بين أقسام الأبحاث والتطوير و«سكوادرا كورسي» و«سنترو ستيلي» لدى «لامبورغيني»، مع تألّق كل خط وكل ميّزة بشكل رائع من الناحية الجمالية، بينما تم الحرص على تعزيزها لضمان توفير أداء القيادة الأفضل. ويمنح محرّكها V10 ذو السحب الطبيعي كل المشاعر التي تولّدها سيارات السباق، بينما توفر تجربة مريحة على الطرقات العادية لصالح السائق والراكب المرافق على حد سواء. ولديّ كل الثقة بأن «هوراكان STO» سوف تكون مصدر تشويق لعملائنا هنا في المنطقة.

ويمكن لعملاء «هوراكان STO» العمل بشكل كامل على تخصيص الجهتين الخارجية والداخلية لسياراتهم «هوراكان STO» المستوحاة من عالم السباقات والمطوَّرة للطرقات العادية عبر برنامج Ad Personam الغني بفرص التخصيص المميّزة، حيث تتوافر خيارات غير محدودة للجمع بين أنواع وألوان الطلاء والتجهيزات، بالإضافة إلى الكسوات ذات النمط المستمَدّ من عالم السباقات. ويُعتبَر مفهوم تخصيص الألوان عنصراً متوارثاً في تصاميم «هوراكان STO»، تماماً كما هي حالة مجموعة سيارات «هوراكان سوبر تروفيو» للسباقات المتألِّقة بألوانها وتصاميمها الفريدة عند خط الانطلاق.