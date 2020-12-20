«بريمير موتورز» تكشف عن صالة عرض جديدة لـ «فيراري» في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

استضافت شركة «بريمير موتورز»، الوكيل الرسمي لسيارات فيراري في أبوظبي، فعالية خاصة أزاحت خلالها الستار عن أول صالة عرض في العاصمة الإماراتية مصممة تبعاً لأحدث إرشادات علامة هوية شركة فيراري.

وتمتد صالة العرض الجديدة على طابقين بمساحة إجمالية تصل إلى 2,000 متر مربع. ويعكس التصميم الداخلي للصالة أحدث المعايير لدى شركة فيراري، وتوفر أجواء مميزة تفيض بالفخامة والحفاوة لضمان تقديم تجربة غامرة وسط عالم فيراري.

وقال رائد أبوستة، نائب رئيس مبيعات فيراري في شركة الطاير للسيارات: ستعزز صالة العرض الجديدة من قدرتنا على إثراء تجربة عملائنا الكرام في أبوظبي عند امتلاكهم سيارة فيراري.

وعلى غرار صالة عرض فيراري في دبي، ستوفر الصالة الجديدة ملتقى لمالكي سيارات فيراري في العاصمة لإرواء شغفهم بهذه العلامة العريقة والاستفادة من الخبرات الواسعة لفريق عملنا.

من جانبه، قال جورجيو توري، مدير عام فيراري الشرق الأوسط: نحن متحمسون جداً لافتتاح صالة العرض الجديدة الخاصة بفيراري في أبوظبي. وسنعمل مع شريكنا المتميز بريمير موتورز على تزويد عملائنا الحاليين والمستقبليين بتجربة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأغتنم هذه الفرصة لأشكر إدارة بريمير موتورز على التزامهم المتجدد بعلامتنا التجارية واستثمارهم المتواصل فيها على مر السنوات، متمنياً لهم تحقيق المزيد من النجاح على الدوام.

وتضم الصالة الجديدة في طابقها الأرضي ركناً رئيسياً لعرض المجموعة الكاملة من أحدث سيارات فيراري، وإلى جوارها ردهة فخمة لاستضافة العملاء، حيث يمكنهم الاسترخاء وتبادل الأحاديث وتناول القهوة في أجواء اجتماعية عامرة بالتآلف والقواسم المشتركة.

وتتوفر أيضاً غرفة للتصميم حسب الطلب مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية، مع مجموعة متنوعة من خيارات الجلد والطلاء الخارجي وغيرها من المواد الأخرى.

علاوة على ذلك، تضم صالة العرض الجديدة معرضاً خاصاً لسيارات «فيراري» المستعملة المعتمدة. ويتضمن هذا المعرض مجموعة مختارة من سيارات «فيراري» المعتمدة والتي خضعت جميعها لعملية اعتماد صارمة، تشمل 190 فحصاً فنياً وكفالة لمدة عامين لضمان أعلى درجات الجودة والأداء.

وتحظى سيارات فيراري المستعملة المعتمدة بإقبال شديد، نظراً للقيمة العالية التي تضمنها للعملاء والفرصة التي توفرها لهم لامتلاك تصاميم فريدة تزداد قيمة مع الزمن.

وتنفرد الصالة الجديدة، ولأول مرة خارج أوروبا، بعرض أحدث إبداعات مصنع فيراري في مارنيللو - سيارة إس إف 90 سبايدر ذات السقف القابل للطي الجديدة كلياً، وهي نسخة سبايدر من سيارة فيراري إس إف 90 سترادالي.

وتأتي استضافة صالة عرض أبوظبي لهذه السيارة الخارقة في إطار حرص «بريميير موتورز» على تجسيد روح التفوق الإيطالي في صناعة السيارات الفارهة على أرض الإمارات.

وكان قد أزيح الستار عن سيارة «إس إف 90 سبايدر» للمرة الأولى عالمياً ضمن فعالية افتراضية قبل شهر تقريباً، وتمثل هذه السيارة أول نسخة سبايدر هجينة قابلة للشحن الخارجي ومُعدّة للإنتاج التجاري من فيراري، كما تُرسي معايير جديدة من حيث الأداء المُتميز والابتكار وتجارب القيادة الاستثنائية على مستوى سيارات فيراري، وقطاع السيارات الرياضية عموماً.

وإلى جانب تميّزها بنفس المواصفات الفائقة والأداء الخارق لسيارة «فيراري إس إف 90 سترادالي»، تُقدم سيارة «إس إف 90 سبايدر» ذات التصميم المكشوف تجارب قيادة مشوقة بفضل التصميم الفريد للسقف القابل للطي، والذي استُخدم لأول مرة في سيارة بيرلينيتا المزوّدة بمُحرك وسط هيكل السيارة والتي تم إنتاجها عام 2011.

وتمثل سيارة إس إف 90 سبايدر نُسخة مطوّرة لمفاهيم السيارات الرياضية الخارقة، ما يجعلها خياراً مثالياً للسائقين الراغبين بالاستمتاع بأحدث تقنيات فيراري واختبار أروع تجارب قيادة سيارة رياضية مكشوفة.