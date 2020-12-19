عروض حصرية على سيارات «إنفينيتي»

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت شركة المسعود للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن عروضها الحصرية لنهاية العام على سيارات إنفينيتي الجديدة، والتي تستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري، حيث تغطي مجموعة كاملة من سيارات الركاب الفاخرة والسيارات التجارية وأكثرها اقتصادية.

وفي إطار عروضها الحصرية، تقدم الشركة أفضل الصفقات الشرائية على طرز سيارات إنفينيتي الجديدة وتشمل Q50، QX50، QX60، QX80.

كما تتضمن تغطية تأمين شاملة، وخدمة صيانة مجانية تصل إلى 100,000 كيلومتر، وضماناً لمدة 7سنوات غير محدد الكيلومترات، إضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق لمدة 7 سنوات وحزمة التصليح الذكية «SMART»، وكذلك حماية الإطارات والعجلات الألمنيوم، وتسهيلات في الدفعة المقدمة.

وقال كايل جيلام، مدير المبيعات والتسويق في المسعود للسيارات: «تأتي عروض نهاية العام الحصرية من المسعود للسيارات في إطار جهودنا المستمرة لتوفير أفضل الحزم ذات القيمة المضافة لعملائنا، بما يضمن سعادتهم ويوفر لهم تجربة استثنائية ومميزة».

وأضاف: «وفي ظل التحديات والتي واجهتنا خلال هذا العام الصعب، قمنا بإطلاق الإعلان الترويجي للعروض، لتحفيز محبي سيارات إنفينيتي على إنهاء العام بإيجابية استعداداً لاستقبال عام جديد.