«فرنجيفنتو أسفاني دياتشي» من أبوظبي إلى العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة السيارات الإيطالية «فرنجيفنتو أوتوموبيلي»، عن سيارتها فائقة الأداء «فرنجيفنتو أسفاني دياتشي دياتشي»، التي تمثّل تحفة هندسية معاصرة تقدم لعشاق السيارات الفارهة خيارات تعديل شخصية غير مسبوقة.

وتجمع سيارة فرنجيفنتو، التي يعني اسمها الحرفي «قاطع الرياح»، بين الأداء المتفوق والميزات صديقة البيئة، فيما تمنح عشاقها حرية إجراء تعديلات شخصية نوعية على تصميمها وشكلها الخارجي. وتجسّد السيارة الجديدة أفكار ثلاثة من مبدعي تصاميم السيارات الإيطالية الفاخرة هم باولو منشيني، وجورجيو بيرولو، وكارلو بيرولو. وهي ترسي معياراً جديداً في تصميم السيارات فائقة الأداء باستخدامها أحدث ما توصلت إليه تقنيات الديناميكية الهوائية لأعلى مستويات الانسيابية جنباً إلى جنب مع أرقى مستويات الراحة وتناغم التصميم والأداء.

خبرة ممتدة

وقال الدكتور عبدالله راوح، سفير علامة فرنجيفنتو في دولة الإمارات: «سيارة فرنجيفنتو أسفاني دياتشي دياتشي هي أفضل تكريم للصناعة الإيطالية الفاخرة، أبدعها ثلاثة من أكثر الأسماء احتراماً في قطاع تصنيع السيارات المتفوقة. وخبراتهم الممتدة لعقود وشبكة علاقاتهم المتميزة في صناعة السيارات الفاخرة اجتمعت لإنجاز سيارات الأحلام الإيطالية الرياضية الفاخرة».

خيارات غير مسبوقة

وتوفر فرنجيفنتو خيارات غير مسبوقة لتعكس الشخصية المتفردة لصاحبها، وذلك من خلال خبرات أهم الفنانين الإيطاليين واستخدام المواد المبتكرة والمتقدمة مثل الألياف الكربونية. ويمكن لمن ينشدون هذه التحفة الهندسية الاختيار من طيف واسع من الجلد الطبيعي الوثير، وإضفاء تصاميمهم الخاصة عليه. كما يتوفر للعملاء من خلال برنامج فرنجيفنتو التصميمي، الذي يحاكي برامج التصميم الشخصي لليخوت الفاخرة، لعب دور أساسي في اتخاذ قرارات تصميم الشكل الخارجي والمقصورة الداخلية للسيارة.