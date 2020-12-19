«سوني» تسحب «سايبربانك 2077»

المصدر: (طوكيو - أ ف ب)

أعلنت شركة «سوني» أنها سحبت أمس من متجرها الإلكتروني «بلاي ستايشن ستور» في كل أنحاء العالم لعبة الفيديو الجديدة «سايبربانك 2077»، مبررة ذلك بحرصها على «رضا» زبائنها، نظراً لتضمّن اللعبة عدداً من الأخطاء.

وأوضح بيان لقسم ألعاب الفيديو في «سوني» أن اللعبة التي أنتجتها شركة «سي دي بروجكت رد» البولندية وأطلقت رسمياً في 10 ديسمبر الجاري في كل أنحاء العالم، ستُسحَب «حتى إشعار آخر» من «بلاي ستايشن ستور».

وأكدت المجموعة في البيان أن قسم «سوني أنتراكتيف انترتينمنت» حريص على «تأمين مستوى عالٍ من رضى الزبائن».