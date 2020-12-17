تويوتا تطرح الجيل الجديد من سيارتها الهيدروجينية ميراي في أمريكا بأسعار مخفضة

المصدر: د ب ا

تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب طرح الجيل الجديد من سيارتها ميراي التي تعمل بخلايا الوقود المعتمدة على الهيدروجين في السوق الأمريكية خلال الشهر الحالي مع إضافة المزيد من الفخامة إليها، وتوسيع نطاق الاختيار بين فئتين من الطراز وتقليل السعر مقارنة بسعر الجيل الحالي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليابانية يبدأ سعر السيارة ميراي إكس.إل.إي 2021 من 50495 دولار وهو ما يقل بمقدار 8985 دولار عن سعر السيارة ميراي إكس.إل.إي 2020. ويبدأ سعر السيارة ميراي ليمتد 2021 من 66995 دولار مع نفقات التوصيل.

وأشار موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن طرح فئتين من الجيل الجديد للسيارة التي تعمل بالهيدروجين يتيح للشركة اليابانية توفير بديل بسعر أقل للعملاء المستهدفين، في حين كانت تقدم السيارة في فئة واحدة في الماضي.

كما تعتزم تويوتا طرح السيارة ميراي إكس.إل.إي 2021 للإيجار بسعر يبدأ من 499 دولار شهريا في حين يبدأ سعر إيجار الفئة الأعلى ميراي ليمتد من 549 دولار شهريا.

ويعتمد تصميم السيارة ميراي 2021 على الهيكل الأساسي أيه.جي-إل للسيارات الفارهة ذات الدفع الخلفي الذي طورته تويوتا. وبحسب تقديرات وكالة الحماية البيئية الأمريكية فإن مدى السيارة الجديدة من فئة إكس.إل.إي يبلغ 402 ميلا قبل الحاجة إلى إعادة التزود بالهيدروجين وهو ما يزيد بنسبة 30% عن مدى الجيل الحالي ميراي 2020. وأعادت تويوتا التحسين في مدى السيارة إلى القدرة المتزايدة لغاز الهيدروجين وتقليل مقاومة السيارة للهواء والخفض الكبير في أبعادها ووزنها. في الوقت نفسه يصل مدى الفئة الأعلى وهي ميراي ليمتد إلى 357 ميلا فقط.