«بورشة ماكان GTS».. لمحات رياضية بأناقة ألمانية تجذب عشاق السيارات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

جذب طراز «ماكان ‎GTS‎» من الصانع الألماني «بورشة» اهتمام عشاق السيارات في الإمارات بما تتمتع به من لمحات رياضية قوية بأناقة ألمانية واضحة، مع مواصفات مميزة يدعمها محرك قوي وشاسيه عالي الأداء، وتصميم استثنائي وتجهيزات مطورة.

تبلغ قوة المحرك المزود بالتوربو المزدوج سعة ‎‎2.9‎ لتر سداسي الأسطوانات ‎‎380‎ حصاناً (‎270 كيلو واط) بزيادة ‎‎20‎ حصاناً (‎15 كيلو واط) مقارنة بالطراز السابق. وبالإضافة إلى نظام ناقل الحركة مزدوج القابض من بورش ومجموعة كرونو الرياضية التي تأتي كتجهيز اختياري، تنطلق سيارة «ماكان ‎GTS‎» الجديدة من السكون إلى سرعة ‎‎100‎ كيلومتر / الساعة في ‎‎4.7 ثوانٍ، أي أسرع بثلاثة أعشار من الثانية من ذي قبل، فيما تبلغ أقصى سرعة لها ‎‎261‎ كيلومتراً / الساعة.

وبفضل ديناميكية القيادة المذهلة التي تتميز به السيارة الجديدة في عائلة السيارات الرياضية المدمجة متعددة الاستعمالات من بورش، ضمن مواصفات أخرى، أُطلقت عليها تسمية GTS، وهي اختصار لـ«غراند توريزمو سبورت».

وإلى جانب ضبط نظام بورش للتحكم النشط في التعليق المتحكم في التخميد بنحو خاص، تم خفض الشاسيه مقدار ‎‎15‎ ملليمتراً لتعزيز الديناميكيات الجانبية. ويتوفر نظام التعليق المتكيِّف كتجهيز اختياري مع انخفاض إضافي في الشاسيه بمقدار ‎‎10‎ ملليمترات.

وتأتي ماكان ‎GTS‎ الجديدة مع عجلات «آر إس سبايدر» قياس ‎‎20‎ بوصة ومكابح كبيرة الحجم مصنوعة من الحديد المسبوك (حيث يبلغ حجم المكابح على المحور الأمامي ‎‎36×360‎ ملليمتراً، وعلى المحور الخلفي330×22 ملليمتراً)، مما يمنح السيارة رشاقة السيارات الرياضية عالية الأداء وقدرة على الاستجابة السريعة.

ويتوفر خيار تحسين وظيفة تهدئة السرعة مع مكابح بورش ذات السطح المطلي بكربيد التنغستين أو مكابح بورش المصنوعة من السيراميك المركب. أما نظام العادم الرياضي القياسي فقد عُدّل خصيصاً ليتناسب مع فئة سيارات ‎GTS‎ بصوت يعكس متعة قيادة سيارة ماكان ‎GTS‎ الجديدة. كذلك يُشكِّل المحرك سداسي الأسطوانات سعة ‎‎2.9‎ لتر عنصراً أساسياً في تعزيز قوة الصوت الذي يميز السيارة.

وإضافة إلى ذلك، تتيح البنية المركزية لنظام التوربو التي يقوم عليها المحرك، حيث يقع الشاحن التوربيني المزدوج بين أسطوانات المحرك المنسقة في شكل حرف V، إمداد السيارة بسرعة استجابة فورية أثناء القيادة.

ويبلغ أقصى عزم للمحرك ‎‎520‎ نيوتن متر عندما تتراوح عدد دوراته ما بين ‎‎1750‎ إلى ‎‎5000‎ دورة في الدقيقة. كما يبلغ معدل استهلاك الوقود في الطراز الأكثر رياضية بين طرازات بورش ماكان ‎‎9.6‎ لترات لكل ‎‎100‎ كيلومتر وفقاً لمعايير «دورة القيادة الأوروبية الجديدة».

وتنعكس خصائص الأداء الرياضي الفريد لسيارة ماكان ‎GTS‎ الجديدة في المظهر الخارجي للسيارة أيضاً؛ فمع مجموعة التصميم الرياضي القياسية بعناصرها التزيينية الأمامية والخلفية والحواف الجانبية لعتبات الأبواب، تتألق السيارة بمظهر مميز.

كما يتميز الواقي الأمامي والجزء الأمامي من السيارة بعناصر تصميم مطلية باللون الأسود ‎—‎ وهي سمة مميزة لجميع طرازات ‎GTS‎ من بورش. كذلك تأتي المصابيح الأمامية التي تعمل بتقنية ‎LED‎ مع نظام بورش الديناميكي للإضاءة والمصابيح الخلفية ثلاثية الأبعاد وشريط الإضاءة الخلفي الذي يعمل يتقنية ‎LED‎ بلون داكن.

وتتوفر إمكانية طلب المصابيح الأمامية بتقنية ‎LED‎ باللون الأسود كتجهيز اختياري. بالإضافة إلى ذلك، يبرز انخفاض الشاسيه بمقدار ‎‎15‎ ملليمتراً، والعجلات المطلية باللون الأسود متوسط اللمعان، والملاقط الفكية للمكابح المطلية باللون الأحمر، والأشرطة التزيينية المطلية باللون الأسود شديد اللمعان المظهر الرياضي للسيارة عالية الأداء.

ويُستخدم اللون الأسود، أيضاً، لإضفاء لمسات تصميم بارزة على مؤخرة السيارة؛ حيث يأتي نظام العادم الرياضي الأساسي مع موزع هواء وأنابيب عادم مطلية باللون الأسود.

وتعزز الشعور بالسمات الرياضية الأنيقة لمقصورة سيارة ماكان ‎GTS‎ بفضل المواد عالية الجودة مثل قماش ألكانتارا الذي يكسو الجزء الأوسط من المقاعد، ومساند الأذرع في الكونسول المتوسط وألواح الأبواب، بالإضافة إلى الألمنيوم المصقول.

وتشمل التجهيزات الأساسية للسيارة عجلة القيادة متعددة الوظائف والإطار من الجلد الناعم وأزرار نقل الحركة، بالإضافة إلى المقاعد الرياضية، الخاصة بطرازات GTS، مع خاصية تعديل المقاعد بثماني وضعيات ومساند جانبية بارزة لدعم الجسم عند الانعطافات السريعة.

أما خيارات التخصيص العديدة الأخرى، فتتضمن الفرش الجلدي المميز لطرازات ‎GTS‎ باللون الأحمر كارمين أو الكريون مع درجات لونية أخرى ولمسات إضافية بقماش ألكانتار، هذا بالإضافة إلى نظام ‎BOSE®‎ الصوتي الشامل، والحيز الجديد المخصص للهواتف الذكية وخاصية الشحن اللاسلكي. وتأتي السيارة بسعر 377 ألف درهم.