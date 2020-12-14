دبي تشهد إطلاق سيارة الليموزين الصينية الفاخرة «هونغ تشي إتش 9» رسمياً

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة «هونغ تشي» Hongqi، علامة السيارات الفاخرة الصينية المملوكة لصانع السيارات «فاو كار كومباني»، والتابعة لمجموعة «فاو» FAW، أحدث موديلات سيارات الليموزين الخاصة بها «هونغ تشي إتش 9» Hongqi H9 رسمياً في دبي. وبدأت حالياً عمليات التسويق لسيارة «هونغ تشي إتش 9» الفاخرة، كاملة الحجم للمستخدمين النهائيين، في معرضها بدبي.

وأتاح العرض الأولي لسيارة «هونغ تشي إتش 9»، أمام الضيوف المدعوين في دبي، الاطلاع على مزاياها الرائعة، من تصميم أنيق وأداء فائق، وما تتمتع به من خصائص راحة ورحابة فخمة.

وخلال الحدث، أشاد «شي اويفي» المدير العام لشركة «ون رود أوتوموتيف ترايدينغ» Oneroad Automotive Trading، وكيل سيارات «هونغ تشي» في دبي، بالتعاون مع شركة «هونغ تشي»، وتطرق إلى خطط التطوير المستقبلية، كما أعرب عن خالص امتنانه للضيوف الحاضرين في الموقع.

وبدوره، قدم القنصل الصيني العام في دبي «لي شيوي هانغ»، الذي حضر الحفل كضيف شرف، التهنئة بالإطلاق الناجح لسيارة «هونغ تشي إتش 9» في دبي، عبر تقنية الاتصال المرئي، معرباً عن ثقته بالنمو المستقبلي لعلامة «هونغ تشي» في دبي.

ومن جانبه، أثنى «جيمس لاكسباتشر» مدير عام شركة «ايفيس» لتأجير السيارات المعروفة عالمياً في دبي، على علامة «هونغ تشي» التجارية، وموديل «إتش 9»، متوقعاً المزيد من فرص التعاون في المستقبل. وضمت قائمة الضيوف الآخرين الحاضرين في الحفل، مسؤولين من هيئة الطرق والمواصلات (RTA) في دولة الإمارات، إلى جانب نخبة من كبار مسؤولي صناعة السيارات، وممثلين عن الصحف اليومية في دبي، والقناة التلفزيونية الصينية العربية، وغيرها من وسائل الإعلام الأخرى.

استراتيجية «هونغ تشي» في دبي

تنطوي دولة الإمارات على أهمية استراتيجية بالنسبة لخطط النمو الخارجية لـ «هونغ تشي»، فيما تعد دبي سوقاً استراتيجياً هاماً على مستوى منطقة الخليج. وفي هذا الإطار، تطلق «هونغ تشي» طراز «إتش 9» في سوق دبي، تحت مفهوم «معايير صارمة لمتطلبات صارمة»، ما يمثل خطوة هامة في مسيرة تطور «هونغ تشي» في دبي في عام 2020. ومما لا شك فيه، أن سيارة «هونغ تشي إتش 9»، ستنال إعجاب الكثير من المستخدمين في دبي، باعتبارها معياراً أساسياً للسيارة الصينية الفاخرة.

وبصفتها وكيل «هونغ تشي» المعتمد لبيع طراز «إتش 9» في دبي، تقدم شركة «ون رود أوتوموتيف ترايدينغ»، خدمات الدعم الفني والتكنولوجي وقطع الغيار، كما ستعمل على دفع عجلة نمو علامة «هونغ تشي» في دبي، من خلال الجهود المشتركة. وفي المستقبل، ستبدأ «هونغ تشي» التوسع، انطلاقاً من دبي، إلى بقية الدول العربية، من خلال شبكة مبيعات موسعة، ومحفظة منتجات أكثر تنوعاً، لتوسع بالتالي نطاق نجاحها في الصين إلى العالم العربي. ومع بذل مزيد من الجهود والاستثمارات، لتعزيز جودة وتغطية الشبكة، ستوفر «هونغ تشي» تجارب سفر أفضل للعملاء في دبي، ومنطقة الخليج، على حد سواء.

وتعد «فاو هونغ تشي» هي علامة تجارية عريقة للسيارات الفاخرة الصينية. في الصين، كانت منتجات «هونغ تشي»، تصنّع سابقاً بشكل حصري للفعاليات الوطنية الكبرى، إلى جانب مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، ونخبة من رجال الأعمال البارزين. ومنذ عام 2018، دخلت «هونغ تشي» رسمياً السوق العام باستراتيجية جديدة، وشرعت في تنفيذ برامج لتحويل وترقية علامتها التجارية وتقنياتها.

اكتسبت «هونغ تشي» شعبية في أوساط المستهلكين، بمختلف فئاتهم في الصين، بفضل تصاميمها وخصائصها البارزة. وشهد السوق الصيني وحده بيع 30 ألف سيارة «هونغ تشي» خلال عام 2018، وأكثر من 100 ألف في عام 2019، بزيادة قدرها 230 %، فيما بلغ حجم مبيعات السنة الحالية حتى تاريخه 178 ألف سيارة بحلول نوفمبر 2020، ويتوقع أن يصل حجم مبيعات عام 2020 إلى 200 ألف سيارة، لتسجل معدل نمو مضاعفاً آخر.

حددت العلامة الراقية للسيارات الفاخرة في الصين لنفسها مبيعات مستهدفة لعام 2025، عند 800 ألف سيارة على مستوى العالم. وعلى مدار العامين الماضيين، استعرضت «هونغ تشي» منتجاتها وتقنياتها الجديدة في العديد من المحافل الدولية، مثل معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في الولايات المتحدة الأمريكية، ومعرض فرانكفورت للسيارات، ومعرض دبي الدولي للسيارات، وغيرها.

وتعرض العلامة التجارية للعالم تقنياتها الذكية المتطورة، وتصاميم وأداء منتجاتها البارزة، كدليل على قوة علامة «هونغ تشي» التجارية. وفي الوقت الحاضر، تنفذ «هونغ تشي» استراتيجيتها للتوسع العالمي بخطى ثابتة، من خلال تأسيس شبكة مبيعات في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية في منطقة الشرق الأوسط، وميانمار وكمبوديا في جنوب شرق آسيا، والنرويج في أوروبا.