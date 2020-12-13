«رولز رويس» تبحث عن خليفة لرئيس مجلس إدارتها

المصدر: لندن- د ب أ

بدأ مجلس إدارة شركة رولز رويس، في عملية اختيار شخصية تخلف رئيس الشركة أيان ديفيس، بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز. وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، بأن عملية البحث ما زالت في مرحلة مبكرة للغاية، وأنه من غير المرجح أن يتم الإعلان عن اسم رئيس الشركة الجديد قبل العام المقبل. وانضم ديفيس إلى الشركة عام 2013.

وقال متحدث باسم الشركة، إن خدمة ديفيس في الشركة، سيكون قد مر عليها تسع سنوات في مارس 2022 «ومن أفضل الممارسات، أن يتنحى بحلول ذلك الوقت». وأضاف أن مجلس الإدارة، سيضمن عملية انتقالية منظمة.