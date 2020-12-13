تعيين باولو سارتوري مديراً إقليمياً لـ«أوتوموبيلي لامبورغيني» في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أوتوموبيلي لامبورغيني» عن تعيين باولو سارتوري بمنصب المدير الإقليمي الجديد للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويتمتّع سارتوري بخبرة دولية واسعة في قطاع السيارات وسيتولّى مسؤولية كافة عمليات «أوتوموبيلي لامبورغيني» في المنطقة، بما في ذلك الإشراف على المبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع على المستوى الإقليمي.

وينضم باولو سارتوري إلى فريق الشرق الأوسط وأفريقيا بعد أن أمضى عدّة سنوات في آسيا، بداية كمراقب مالي لدى «لامبورغيني آسيا الباسيفيك»، قبل الانتقال ليشغل دور مدير «لامبورغيني» في كوريا الجنوبية.

وتعليقاً على اختياره لتولّي المنصب الجديد كمدير «أوتوموبيلي لامبورغيني» الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قال سارتوري: يسرّني الانضمام في وقت يشهد الكثير من التحدّيات والفرص بقطاع السيارات. إن «لامبورغيني» تحظى بمكانة وحضور قويين في الشرق الأوسط، وأنا أتطلّع لمساعدة العلامة التجارية على تحقيق النمو خلال السنوات القادمة.

ويحمل سارتوري في جعبته خبرة دولية طويلة، وقد درس في كل من شنغهاي بالصين وغوتبورغ بالسويد. كما يحمل شهادة ماجيستير في إدارة الأعمال الدولية من كلّية الاقتصاد في جامعة مودينا وريجيو إميليا بإيطاليا.