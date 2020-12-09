«جنرال موتورز» تناقش التنقّل المستقبلي

المصدر: دبي - البيان

انضمّت «جنرال موتورز» إلى باقي الشركات البارزة في قطاع التقنيات المشارِكة في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، حيث ناقشت موضوع التنقّل المستقبلي مرتكِزة بذلك على التزام العلامة التجارية الدولي بمستقبل كهربائي بالكامل مع صفر انبعاثات وصفر حوادث وصفر ازدحام مروري.

ومن بين أبرز المتحدّثين في هذه الفعالية غاري ويست، المدير الإداري لـOnStar وحلول التنقل المستقبلية، جنرال موتورز الشرق الأوسط، الذي قاد الحوار خلال سلسلة نقاشات مع باقي قادة الأعمال في مجال التقنيات والتنقّل، بالإضافة إلى تقديمه لعرض توضيحي رئيسي، حيث أشار إلى إعلان «جنرال موتورز» مؤخراً عن استثمار 27 مليار دولار في تطوير المركبات الكهربائية وذاتية القيادة، إضافة لإطلاق 30 مركبة كهربائية حول العالم بحلول 2025.

وقال ويست: يشرّفنا التواجد في معرض جيتكس الذي يُعتبَر حدثاً بارزاً جداً، كما يترافق هذا مع الكثير من المسؤوليات. فالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات تتمتّع برؤية ثاقبة وهي جدّية تماماً حول تبنّي الموجة التالية من التقنيات، أكان عبر وسائط التنقّل المشترَكة أم في مركبات الاستخدام الخاص، ونحن ملتزمون بتوفير الدعم الكامل لهذا التوجّه عبر باقة من المنتجات المستقبلية الثورية، ومن خلال عقد شراكات استراتيجية مبتكَرة وتقديم الاستشارات والنصائح المتخصِّصة حول الأنظمة والقوانين والتخطيط المُدني.

وعلى الرغم من التحدّيات الكبيرة التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» على الصعيد الدولي، إلا أن مخطّطات «جنرال موتورز» فيما يتعلّق بالتنقّل المستقبلي شهدت تسارعاً بارزاً. وقام المهندسون بتطوير مجموعات بطاريات Ultium التي تشكّل بالأساس نقطة محورية على مسار تحويل المركبات إلى كهربائية، وقد أصبحت تكلّف 40 % أقل من البطاريات التي تحويها سيارة «شفروليه بولت EV».