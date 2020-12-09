«رينو» من «العربية للسيارات» تطلق حملتها الحصرية لنهاية العام

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، حملتها الاستثنائية لنهاية العام، والتي تشمل تشكيلة طرازاتها بالكامل لتمنحك نهاية عام رائعة.

وتتيح العربية للسيارات إمكانية التخلص التام من الفائدة البنكية (0% فائدة)، إضافة إلى التأمين المجاني على السيارات الجديدة حتى 17 ديسمبر 2020.

وإذا كنت تتطلع لشراء سيارة سيدان هذا الموسم، يمكنك امتلاك «سيمبول» الجديدة ابتداءً من 21 درهماً يومياً، لتستمتع بقيادة سيارة من اختيارك، معزّزة بالتكنولوجيا للارتقاء بتجربتك، ولتكون انعكاساً لشخصيتك. ومقابل 29 درهماً يومياً فقط، يمكنك أيضاً شراء سيارة السيدان «ميجان» القوية، والفخر بتجربة قيادة رائعة في الشوارع.

لكن بالنسبة إلى البعض الذين يرغبون بقيادة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ستحقق رينو رغباتهم مع سيارة «داستر»، بسعر يبدأ من 27 درهماً يومياً، والاستمتاع بقيادة هذه السيارة المناسبة للتنقل العائلي عبر المدينة، أو حتى للمغامرات على الطرق الوعرة. أما عشاق رينو الذين يبحثون عن تجربة متميزة، فيمكنهم اختيار «كوليوس» مقابل 40 درهماً فقط في اليوم.

وإذا كنت تتطلع إلى امتلاك سيارة جديدة، مع الاستفادة من العرض الترويجي بفائدة 0%، فإن الفرصة متاحة أمامك حتى 17 ديسمبر للاستفادة من هذه الحملة.