«رويال سويس لخدمات السيارات» تفتتح منشأة حديثة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أصبح بإمكان مالكي السيارات الفاخرة والراقية الاستمتاع بأرقى معايير خدمات العملاء الرائدة بفئتها، وذلك بأسعار تقلّ إجمالاً عن أسعار الوكلاء الرئيسيين بنسبة 30%، بعد افتتاح «رويال سويس لخدمات السيارات» منشأة جديدة ومتطورة للغاية في دبي.

وأكّدت «رويال سويس أوتو» طموحاتها الكبيرة في هذا المجال عبر استثمار يزيد على 14 مليون درهم في ورشتها الأولى الحديثة جداً والبالغة مساحتها 190.000 قدم مربّع والمجهَّزة بأكثر التقنيات تطوّراً، بما في ذلك بعض الأجهزة والمعدّات الأحدث والأفضل في السوق. وتقع الورشة في منطقة القوز بدبي وهي تحوي 22 رافعة للمركبات وتضم أكثر من 15.000 قطعة غيار جاهزة للاستعمال في خدمة وصيانة السيارات. كما يعمل فيها 22 فنياً محترفاً يتمتّع كل منهم بكفاءات وخبرات عالية لتوفير الخدمات اللازمة بمختلف أنواعها.

وقال مدير الشركة فهد الحميري في «رويال سويس لخدمات السيارات»: بينما وضعت سنة 2020 الكثير من التحدّيات المختلفة أمام قطاع السيارات، إلا إنها شكّلت الوقت المثالي لإطلاق هكذا مشروع مميّز، وبالأخص مع سعي العملاء وراء القيمة الأفضل للمال، بغضّ النظر عن نوع السيارة التي يملكونها. ومع عقود من الخبرة بالعمل في هذا القطاع، نحن قادرون على تلبية، وحتى تخطّي، أعلى معايير الخدمات والتصليح لأنواع عدة من المركبات بما فيها أكثر السيارات المرغوبة في العالم.

وتوفر الورشة الجديدة بالكامل التي افتتحتها الشركة الجديدة خدماتها لصالح 22 علامة تجارية مختلفة من السيارات الأوروبية الفخمة شاملة «بنتلي»، «رولز رويس»، «لامبورغيني»، «فيراري»، «ماكلارين»، «بوغاتي»، «جاغوار» و«لاند روفر»، بالإضافة إلى كل العلامات التجارية الألمانية الراقية. ويمكن للعملاء الاستفادة من صالة الانتظار الفخمة والاستمتاع بإطلالة مباشرة على داخل المنشأة المتطوّرة التي تضم في أي يوم مجموعة مميّزة من السيارات الرياضية الرائعة.

وبهدف منح راحة البال التامّة، تقدّم «رويال سويس لخدمات السيارات» أيضاً عقود صيانة وباقات ضمان مجمَّعة رائدة من نوعها في قطاع السيارات، مما يزيل أي تكاليف مخفية مرتبطة بصيانة وتصليح المركبات. وهذه الباقات التي تديرها شركة «ضمانات أم بي» بالتعاون مع «نور للتكافل» متوفرة للسيارات الجديدة والمستعمَلة على حد سواء. ومن خلال القيمة الجيدة للمال، يؤكّد هذا المفهوم على مكانة «رويال سويس لخدمات السيارات» لاعباً رئيسياً ضمن قطاع السيارات الفاخرة في الإمارات.

تم تأسيس «رويال سويس» مع هدف أساسي يقوم على منح العملاء المهتمّين بالجودة خدمات بمستويات مماثلة لتلك المتوفرة من المصنع لكن بأسعار منافسة أكثر بكثير. وتزامناً مع الذكرى 49 لقيام الاتحاد، تمنح الشركة خصماً بنسبة 49 بالمئة على اليد العاملة وتكاليف التصليح المتعلّقة بالخدمات البسيطة والرئيسية، بالإضافة إلى فحص مجاني لسلامة المركبة. ويسري هذا العرض لغاية 31 ديسمبر 2020.

وتماشياً مع الخدمات الرائدة التي تقدّمها، وبهدف تسهيل حياة العملاء، توفر «رويال سويس» خدمة الاستلام والتوصيل المجاني للسيارة على مستوى كل من إمارتي دبي وأبوظبي، أما للعملاء الراغبين بزيارة الورشة بأنفسهم، فيمكنهم القيام بهذا بين الساعة 7 صباحاً و10 مساءً كل يوم من السبت للخميس.