هيونداي تكشف عن سيارتها الرياضية "GV70"

المصدر: ابيان الإلكتروني

كشفت شركة "هيونداي موتور" أمس الثلاثاء عن طراز "GV70"، وهو الطراز الثاني من نوع السيارات الرياضية متعدّدة الاستخدامات تحت علامتها التجارية المستقلة "جينيسيس"، حيث تسعى جاهدة للحصول على حصة في سوق السيارات الراقية.

وسوف يتم إطلاق السيارة متوسطة الحجم بمحرك بنزين سعة 2.5 لتر مزود بشاحن توربيني، أو سعة 3.5 لتر، أو محرك ديزل سعة 2.2 لتر، وسوف يبلغ السعر المحتمل لها ما بين 49 مليون وون و75 مليون وون (من 45 ألف إلى 69 ألف دولار)، وفقًا لبيان الشركة.

وتخطط "هيونداي" لإطلاق السيارة "GV70" في السوق المحلية الكورية في هذا العام، وفي الولايات المتحدة والأسواق العالمية الأخرى في العام المقبل، على الرغم من تفشي جائحة كوفيد-19، وفق "يونهاب".

وقالت "إينا لي"، نائبة رئيس شركة "هيونداي" في إفادة عبر الإنترنت: «ستقرر الشركة جداول إطلاق "GV70" في كل سوق (العام المقبل)، اعتمادًا على متطلبات السوق وظروف فيروس كورونا».

وقد طبقت "هيونداي" لغتها التصميمية "الأناقة الرياضية" على "GV70"، متبعة نفس الشكل الجمالي لسيارة "GV80" من نوع "SUV" أيضًا، التي تم إطلاقها في السوق المحلي في يناير.

ويأتي الطراز "GV70" مزودًا بثمانية وسائد هوائية، وعناصر تصميم "جينيسيس" المتميزة، التي تشمل مصابيح رباعية عالية التقنية، ومآخذ هواء أمامية كبيرة.

وتشمل مميزات السلامة نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي، ونظام المساعدة في تجنب الاصطدام في البقاع العمياء للسائق، ونظام المساعدة الذكية للحد من السرعة، وتنبيه السائق، ونظام التنبيه الأمامي، ونظام تنبيه ركاب الصف الخلفي المتقدم.

وتتكون تشكيلة "جينيسيس" الحالية من سيارات السيدان الثلاث "G70" و"G80" و"G90"، وسيارة "GV80" من نوع "SUV"، وستنضم إلى التشكيلة سيارة "GV70" الجديدة، وسيارة كهربائية بالكامل بحلول العام 2021.

ويعد الطراز "GV70" مهمًّا لشركة "هيونداي" لتعزيز المبيعات في الولايات المتحدة، وقد تم طرح "GV80" للبيع في أهم سوق للسيارات في العالم الشهر الماضي.

ومن يناير إلى نوفمبر، تراجعت مبيعات سيارات "هيونداي" في الولايات المتحدة بنسبة 11% إلى 555,991 وحدة من 624,051 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث أثر الوباء على ثقة المستهلك.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت مبيعاتها بنسبة 16% في أول 11 شهرًا إلى 3,369,055 وحدة من 4,026,075 وحدة في العام الماضي.