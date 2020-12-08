«إم جي» تعيد تعريف فئة «سبورت» عبر طراز «إتش إس»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إم جي موتور» عن الإطلاق الإقليمي لطراز «إم جي إتش إس» الجديد كليّاً والأحدث ضمن مجموعات طُرز العلامة التجارية لعام 2019 في الشرق الأوسط. ويعيد الطراز الجديد تعريف فئة «سبورت» الرياضية بمركبات الـSUV، حيث تم تطويره لتوفير محرّك تيربو قويّ، وتصميم ديناميكي، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المواصفات المميّزة.

تم تجهيز الطراز الجديد بمحرّك تيربو سعة 2.0 لتر يولّد قوة 231 حصاناً ومتّصلاً بناقل حركة مزدوج من ست سرعات، بالإضافة إلى زر Super Sport للقيادة الرياضية الفائقة، ومقاعد رياضية خاصة بالسباقات، ومكابح باللون الأحمر ذات أداء استثنائي.

ويجمع طراز HS الجديد كليّاً ما بين النمط الرياضي العريق الذي تشتهر به علامة MG والتصميم العصري التي تتميّز به مركبات فئة الـSUV الحديثة. وينضمّ طراز HS إلى مجموعة MG الواسعة من ضمنها طُرز MG 5 و MG RX8 التي أطلقتها علامة السيارات البريطانية المنشأ مؤخراً في الشرق الأوسط.

ويعدّ وصول المركبة الجديدة الرياضية المدمجة متعدّدة الاستعمالات (SUV) والجديدة كلياً خطوةً رئيسية أخرى في سبيل تعزيز حضور MG Motor التي تواصل تطوير وتقديم مجموعة متنوّعة من طُرز السيدان والـSUV المتطوّرة والمفعمة بالمواصفات المتميّزة، حيث تهدف إلى تغيير المفاهيم لدى العملاء من مشتري السيارات الجديدة في جميع أنحاء المنطقة. ويتراوح سعر طراز MG HS الجديد كليّاً في الشرق الأوسط ما بين 18,150 دولاراً أمريكياً لفئة COM، وصولاً إلى 21,650* دولاراً لطُرز فئة LUX كاملة المواصفات.

وقال توم لي، المدير التنفيذي لمجموعة سايك موتور الشرق الأوسط المالكة لشركة «إم جي موتور»: يجمع طراز MG HS ما بين تصميم مركبات الـSUV وأداء السيارة الرياضية.

وكأي طراز MG، تزخر مركبة HS بمجموعة واسعة ومتنوّعة من المواصفات، ولعلّ أكثر ما يميّزها عن غيرها من الطُرز لدى MG وعلامات السيارات الأخرى هي شخصيتها الفريدة بتصميمها ومظهرها. ونسعى من خلال طراز HS الجديد إلى جذب شريحة جديدة من العملاء، وخاصةً أولئك الذين يبحثون عن خيار أفضل من سياراتهم الحالية، توفّر لهم الحصرية والتفرّد من خلال التصميم الفريد والمواصفات العالية.

وتستمدّ مركبة HS طبيعتها الرياضية من محرّك تيربو سعة 2.0 لتر يولّد قوة 231 حصاناً الذي يعدّ الأقوى مقارنةً مع كافة المحرّكات التي توفّرها علامات السيارات الأخرى في طُرز هذه الفئة. وتتميّز مركبة HS بعزم دوران أقصى يبلغ 360 نيوتن-مترّ وسرعة قصوى تصل إلى 210 كم/الساعة، بالإضافة إلى ميزة تغيير السرعات من خلال الأزرار الموجودة على المقود (Paddleshift) وميزة القيادة الرياضية القصوى (Super Sport) والمتوفّرتين في طُرز LUX من HS.

وتوفّر طُرز LUX كاملة المواصفات في مركبة HS الجديدة نظام دفع رباعيّ (AWD)، ومكابح باللون الأحمر ذات أداء استثنائي مستوحاة من عالم السباقات، بينما توفّر طُرز COM نظام دفع أمامي (2WD) بشكل قياسيّ. وتأتي جميع طُرز وفئات HS الجديدة مجهّزة بعجلات معدنية قياس 18 بوصة.

ويعكس طراز HS اللغة التصميمية الأحدث لدى علامة MG، حيث يستمدّ تصميمه من سيارة X-Motion النموذجية الشهيرة التي كان قد تم الكشف عنها لأول مرّة في عام 2015. ويظهر في وسط الواجهة الأمامية للسيارة الشبك بتصميمه الجذّاب المستوحى من النجوم (star grill) ويضمّ شارة MG المميزة.

ويكمّل تصميم الواجهة الأمامية لمسات من الكروم المستخدم بطريقة ذكيّة لتأطير الشبك، ومصابيح الضباب ومنافذ الهواء الأمامية المنخفضة، بالإضافة إلى وجود مصابيح أمامية ثنائية اللون مدمجة داخل تسعة مصابيح LED.

ويجمع المظهر الرياضي لمركبة MG HS بين المنحنيات الناعمة والخطوط الأنيقة التي تمتدّ من غطاء المحرك والمستوى السفلي من جانب السيارة قبل أن ترتفع في الخلف وتكمل انسيابيها عبر المصابيح الخلفية التي تتألف من 21 مصباح LED فردي تضيء بشكل متناسق. وبالإضافة إلى توفّرها في خمس خيارات من ألوان الطلاء، يعزّز مظهر المركبة سبائك من الكروم موجودة في جانبَي السيارة وأسفل المصد الخلفي.

وتتميز المقصورة الداخلية لمركبة HS الجديدة كلياً بدرجة عالية من الفخامة، مما يؤكّد على التزام علامة MG في توفير لمسات تصميمية مميّزة بأسعار استثنائية. تكتسي المواد الناعمة حوالي 85 بالمئة من مساحة المقصورة الداخلية التي في ثلاثة أنماط من الألوان الأنيقة يمكن للعملاء الاختيار منها.

كما يظهر التصميم الرياضي للسيارة من خلال المقاعد الرياضية الحاضنة للركاب والمستوحاة من عالم السباقات، وهي متوفّرة قياسيّاً في أعلى فئة من الطراز كاملة للمواصفات.

وتوفّر تلك المقاعد الأنيقة راحة مثالية للركّاب، حيث إنها مصنوعة من مواد جلدية عالية الجودة مطوّرة من قبل شركة Bader الألمانية، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في صناعة الجلود الفاخرة لصناعة السيارات. إضافةً إلى ذلك، تتميز عجلة القيادة ثلاثية الأضلع والمكسوّة بالجلد بتطريزات مميّزة ذات مظهر رياضي وبأزرار متعددة الوظائف.

ولعنصر الإضاءة في مركبة MG HS دور رئيسي في توفير تجربة تنقّل مميّزة لجميع الركاب، حيث تسهم فتحة السقف البانورامية الكهربائية الاختيارية بغمر المقصورة بالضوء الطبيعي خلال النهار. وتبلغ مساحة الزجاج البانورامي لفتحة السقف 1.19 متر مربّع ويمكن فتحها على مساحة 0.51 متر مربع كحدّ أقصى، وهي الأكبر في فئتها. ويتميّز نظام فتحة السقف بميزة التوقّف عند الاستشعار بأي جسم تلقائياً ذلك لتوفير مستوى عالٍ من السلامة.

أما خلال الليل، يمكن تعديل نظام الإضاءة المحيطية التفاعلية داخل المقصورة مع مجموعة من خيارات الألوان المتنوّعة، لتلائم التفضيلات الفردية للسائق أو حتى لتتفاعل مع شاشة العرض التي تعمل باللمس وجهاز الموسيقى.

وتوفّر مركبة MG HS في مقدمة المقصورة الداخلية شاشتي عرض عالية الجودة، إحداهما لعرض الأدوات الافتراضية وهي بقياس 12.3 بوصة والتي تعتبر الأكبر في فئتها، وتتواجد خلف عجلة القيادة وتوفر لمحة شاملة عن المعلومات الأساسية لمساعدة السائق.

أما الشاشة الثانية فهي مقاس 10.1 بوصة عالية الدقّة أيضاً وتعمل باللمس وتوفّر أداءً مميّزاً. كما يمكن برمجة شاشتي العرض للتفاعل مع بعضها من خلال وظيفة ربطهما في شاشة مزدوجة، بالإضافة إلى نظام ملاحة مدمج يتوافق مع ميزتي Apple Carplay وAndroid Auto.

ويبلغ طول مركبة MG HS الجديدة كليّاً 4,574 مم وعرضها 1,876 مم وارتفاعها 1,685 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2,720 مم. أما سعة التخزين في الصندوق الخلفي فتبلغ 463 لتراً، ويمكن زيادتها حتى 1,287 لتر مع طي مقاعد الصف الثاني. ويعمل الباب الخلفي الكهربائي لسهولة الوصول إلى الصندوق وهو من المواصفات القياسية في فئة LUX الأولى لطُرز HS.

وكأي طراز آخر من مجموعة MG الحالية، توفّر مركبة HS مستويات عالية للغاية من التجهيزات والتقنيّات المتنوّعة. وتشمل القائمة المميّزة للتجهيزات المتوفرة في طُرز COM من مركبة HS أنظمة لمساعدة للسائق مثل كاميرا الرؤية الخلفية، وأجهزة استشعار خلفية للمساعدة على ركن السيارة، ونظام تثبيت السرعة، وميزة تذكير السائق لاختيار وضعية ECO للقيادة عالية الكفاءة.

ومن بين المواصفات القياسية أيضاً نظام تكييف الهواء مع فتحات تهوية لصفّ المقاعد الخلفية، ونظام دخول المركبة بدون مفتاح، وميزة تشغيل المحرّك بضغطة زر، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ومرايا جانبية كهربائية قابلة للطي، بالإضافة إلى مقعد السائق القابل للتعديل كهربائياً في 6 وضعيات.

أما ميزات السلامة فتشتمل على نظام ESP للتحكم الإلكتروني بالثبات، ونظام الفرامل المضادة للقفل (ABS)، ونظام توزيع قوة الفرملة إلكترونياً (EBD)، بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وميزة المساعدة على القيادة بالمنحدرات، وميزة الكبح كهربائياً عند الركن. ومن أجل تعزيز كفاءة استهلاك الوقود، تم تجهيز كافة فئات مركبة HS بميزة تشغيل وإيقاف المحرّك إلكترونياً (stop-start function).

أما فئة LUX كاملة المواصفات لطُرز HS فيضاف إليها مقاعد رياضية جلدية مع مسند ذراع أمامي، وفتحة سقف بانورامية، ونظام إضاءة LED للمقصورة الداخلية، ونظام التحكم المناخي الأوتوماتيكي مزدوج النطاق، وجهاز تنقية الهواء.

ومن بين المواصفات القياسية أيضاً هي ميزة Super Sport للقيادة الرياضية، واستراتيجية MG Sport Management، وميزة تغيير السرعات من خلال الأزرار الموجودة على المقود (Paddleshift)، ونظام استشعار المطر، وميزة الكشف عن البقع العمياء، وأكياس الهواء الستارية، وميزة القفل المركزي، ومقعد الراكب الأمامي القابل للتعديل كهربائياً بأربعة اتجاهات.

وتعدّ مقصورة مركبة MG HS أكثر هدوءاً من المركبات الأخرى في فئتها، حيث تتميّز بنظام صوتي متطوّر. وتغطّي المواد العازلة للصوت 95 بالمئة من السيارة، وقد تم زيادة سماكة عازل الصوت إلى 25 مم، كما تم تطوير الزجاج الأمامي من فيلم PVB عازل للصوت يُستخدم عادة في السيارات الفاخرة.