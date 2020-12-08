«الفطيم لكزس» تطور عملياتها لتوفير خدمات مناسبة تلبي احتياجات العملاء

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة «الفطيم لكزس»، الموزع الحصري لسيارات «لكزس» في الإمارات والتابعة لمجموعة السيارات في الفطيم، حرصها على فهم متطلبات العملاء بهدف تطوير عملياتنا لتوفير خدمات مناسبة تلبي احتياجاتهم، مشيرين إلى أن العملاء أصبحوا بعد انتشار مرض «كوفيد 19»، أكثر حذراً وانتقائيةً واهتماماً بوسائل الاتصالات.

وقال متحدث باسم «لكزس»: استأثرت التجارة الإلكترونية، منذ بداية العام الجاري وبالتزامن مع إجراءات الإغلاق التي فرضتها مختلف دول العالم استجابة لانتشار جائحة «كوفيد 19»، بجزء كبير من عمليات التحول التي نقوم بها، كما زوّدتنا بقناة جديدة للتواصل مع عملائنا والحفاظ على استمرارية عملياتنا في الشركة.

وأطلقنا في مارس الماضي العديد من الخدمات الإلكترونية، مثل خدمات الدفع الرقمية واستشارات المبيعات عبر الإنترنت وعملنا على توفيرها من خلال خدمات رسائل الفيديو وتطبيق واتساب للأعمال. وطرحنا أيضاً خدمات تجارب القيادة واستلام السيارات والتوصيل الشاملة.

وأضاف: أطلقنا في شهر رمضان المبارك عرضاً ترويجياً يتيح للعملاء الاستفادة من خصم بقيمة 20% من الدفعة الأولى من سعر السيارة و/أو عقد صيانة لمدة ثلاثة أعوام أو 60 ألف كيلومتر. ويُغطي العرض طرز لكزس سيدان الفاخرة والحائزة الجوائز، مثل لكزس إي إس 300 إتش (إتش إي في) وآي إس 300 طراز عام 2020 وجي إس طراز عام 2020 وغيرها الكثير.

كما قدمنا إلى جانب هذا العرض باقة خاصة لخدمات الصيانة تُغطي أربع خدمات صيانة على مدى عامين بأسعار مخفضّة تصل حتى 50% من أسعار التجزئة العادية.

وعدّلنا استراتيجية العروض لدينا لمنح العملاء قدراً أكبر من المرونة والخيارات من حيث حلول تمويل عمليات شراء السيارات، إلى جانب تعزيز عروض الأسعار على عقود الشراء الشخصية. وتشمل هذه الخيارات توفير خطط دفع مؤجلة يغطيها تأمين فقدان الوظيفة اللاإرادي، والتي تُسهل عملية الشراء للعملاء وتمنحهم راحة البال.

وتابع: أتاحت لنا التجارب التفاعلية، مثل مهرجان الفطيم للسيارات، فرصة التواصل مع عملائنا على مستويات غير مسبوقة، وفرصة تقديم حسومات تصل إلى 25 ألف درهم إماراتي عند شراء سيارات لكزس المستعملة ضمن مجموعتنا المعروضة.

وقال: يُعد الالتزام المالي أحد المخاوف الرئيسية التي تُثقل كاهل المشترين خلال هذه الفترة الاستثنائية، ولذا أطلقنا برنامج تأجير يُتيح للعملاء الاستمتاع بقيادة أحدث طرز السيارات بمجرد سداد دفعة أولى منخفضة ودفعة شهرية شاملة في إطار عملنا على تلبية متطلبات عملائنا دون اللجوء إلى الحلول المالية التقليدية.

وأوضح: اكتسبنا العديد من الدروس والخبرات خلال أزمة «كوفيد 19»، ويُعد فهمنا لأهمية الدور الذي يؤديه كل منا في دعم الدولة والمجتمع خلال هذه الأوقات العصيبة من أكثر هذه الدروس تأثيراً فينا.

ولهذا الغرض، تعاونّا مع شركة كريم لتقديم خدمات توصيل مجانية لمائة ممرض وطبيب وصيدلاني في جميع أنحاء الإمارات كعربون شُكر لجميع الأبطال العاملين في الخطوط الأولى للتصدي لـ«كوفيد 19».