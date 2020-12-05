ارتفاع عدد السيارات في شوارع ألمانيا رغم تباطؤ المبيعات

المصدر: دويسبورج -د ب أ

انتهت نتائج دراسة إلى أن عدد السيارات في شوارع ألمانيا سيرتفع في العام الحالي بمئات الآلاف مقارنة بعددها في العام الماضي وذلك على الرغم من تباطؤ بيع السيارات الجديدة بسبب أزمة كورونا.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه معهد (كار) التابع لجامعة دويسبورج اليوم، استنادا إلى الأعداد الصادرة عن المكتب الاتحادي للمركبات.

ورغم أن الخبير في قطاع السيارات، فرديناند دودنهوفر، معد الدراسة توقع حدوث تراجع طفيف في وتيرة الزيادة في اقتناء السيارات كما هو معتاد قرب نهاية العام، فقد قال إن مقدار الزيادة في عدد السيارات التي تسير في الطرق الألمانية في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي سيبلغ أكثر من 400 ألف سيارة بحلول نهاية العام.

وتوافقت تقديرات اتحاد شركات صناعة السيارات الألمانية (في دي ايه) واتحاد شركات صناعة السيارات الدولية (في دي آي كيه) على أن شركات السيارات ستبيع نحو 9ر2 مليون سيارة جديدة في السوق الألمانية في العام الحالي، وهو أقل مستوى لهذه المبيعات منذ 20 عاما، كما أنها تمثل انخفاضا بنسبة نحو 20% مقارنة بالعام الماضي.

ولفتت إلى وجود أعباء إضافية على المناخ بسبب حقيقة أنه ليس كل السيارات الجديدة تحل محل القديمة منذ فترة طويلة، ونوه المكتب إلى أن هناك في الطرق الألمانية نحو 10 مليون سيارة (21%) يزيد عمرها عن 15 عاماً.