«إم جي إتش إس» .. مواصفات متطورة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «إم جي موتور» سيارتها الرياضية ذات المواصفات الجديدة «إتش إس» موديل 2021 المنتمية لفئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدام «SUV» التي تعد شكلا جديداً للسيارات الرياضية. وحصدت «إم جي إتش إس» تقييم خمس نجوم في اختبارات الأمان للسيارات في أوروبا.

وتعتمد «إم جي إتش إس» على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 حصاناً، وعزم أقصى للدوارن 250 نيوتن/‏‏‏‏‏‏ متر، متصل بنقال حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وتقدم طرازات «إم جي إتش إس» موديل 2021 - الفئة الأولى - بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها عدد 6 وسائد هوائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام التحذير عند فتح الأبواب في حال مرور السيارات بالقرب، ونظام التحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية.

وتحتوي السيارة على العديد من التجهيزات والكماليات، ومنها جنوط رياضية 18 بوصة، ومصابيح ليد أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية ومع إمكانية التشغيل أتوماتيكيّاً، ومصابيح ضباب خلفية، وخاصية طي وتسخين المرايات الجانبية كهربائيّاً، وإمكانية فتح الشنطة الخلفية أتوماتيكيّاً، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وفتحات شكمان مزوجة.

ودعمت «إم جي إتش إس» ببعض التجهيزات الأخرى، ومن أبرزها مكيف هواء ثنائي التحكم مع وجود مخارج خلفية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، خاصية الدخول الذكي، وزر نظام القيادة الرياضية بعجلة القيادة، وسخانات في المقاعد الأمامية، وشاشة وسائط 10.1 بوصات، وشاشة عدادات ذكية 12.3 بوصة، وخاصية الاتصال مع أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية كهربائيّاً، وفتحة سقف بانوراما.

وتقدم سيارات «إم جي إتش إس» الفئة الثانية بكل المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات، ومنها فرش رياضي داخلي أحمر اللون.

وتتميز «إم جي إتش إس» الجديدة كلياً بتصميمها المستوحى من «إم جي إكس موشن» النموذجية المزودة بشبك تهوية أمامي كبير الحجم ممزوج بقطع من الكروم البارزة.