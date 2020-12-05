«يوكون 2021».. تصميم جديد

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «جنرال موتورز» سيارتها الجديدة «يوكون 2021» التي تأتي بفئتي «دينالي» الفاخرة و«AT4» الأولى من نوعها على الإطلاق.

وأصبحت «يوكون» في هذه الفئات أكثر تألقاً مع مقصورة داخلية أعيد تصميمها بشكل كامل.

وصار طراز «دينالي» للمرّة الأولى على الإطلاق يتمتّع بتصميم داخلي حصري لا تشاركه إيّاه أي مركبة أخرى. وبمجرّد الدخول إلى «يوكون دينالي» الجديدة كلّياً، سينعم السائق بمقصورة رحبة مصمَّمة خصّيصاً وفقاً لذوقه الخاص، وهي تزخر بالمواد الراقية بما في ذلك القشرات الخشبية الأصيلة والأسطح المميّزة في طراز «دينالي».

أما طراز «AT4» فيأتي بمقاعد بإضافات جلدية حصرية تجتمع مع مقصورة باللون الأسود الداكن مما يحوّل المقصورة الداخلية إلى تجربة راقية بحدّ ذاتها في كل الرحلات.

ويمكن بكل سهولة إبقاء الركّاب مستمتعين بوقتهم خلال الرحلات الطويلة على متن «يوكون» بفضل نظام الترفيه الخاص بالمقاعد الخلفية، مما يضمن لجميع الركّاب في كل صفوف المقاعد الإحساس بتجربة سفر وكأنها من الدرجة الأولى مع ترفيه شامل.

ويحتوي النظام الإعلامي الاختياري الجديد بالكامل والمخصَّص للمقاعد الخلفية على شاشتي لمس رائدتين ضمن الفئة 1 بقياس قطري يبلغ 12.6 بوصة مع قدرات مشاركة الشاشات وإمالتها. وباستطاعة الركّاب وصل أدوات البث عبر الإنترنت ووحدات الألعاب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية بواسطة منافذ USB أو HDMI. كما يمكن تخصيص محتوى كل شاشة وفق الرغبة بالمشاهدة المستقلّة.

مقصورة داخلية

تتوافر داخل «يوكون» الكثير من المساحة لاستضافة الركّاب، ما يعزّز الإحساس بالسفر الراقي من الدرجة الأولى، إذ يمكن الاسترخاء براحة تامّة، بالإضافة طبعاً لتوضيب الكثير من الأمتعة والمقتنيات الشخصية. وضمن هذا الإطار، تنعم مقصورة «يوكون» بحيّز أوسع للأرجل عند صف المقاعد الثالث بنسبة 40%، مع مساحة أوسع بنسبة 66% للأمتعة خلف صف المقاعد الثالث بالمقارنة مع «يوكون» من الجيل السابق.