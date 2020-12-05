«رولز-رويس جوست» فخامة مطلقة في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

شهدت أسواق الإمارات إطلاق الطراز الجديد كلياً «رولز-رويس جوست»، والتي جاءت بتحديثات مختلفة تماماً عن الطراز الذي تم إطلاقه منذ نحو 10 أعوام، لتجسد أنقى تعبير عن «رولز-رويس» من ناحية الفخامة المطلقة.

وزاد طول السيارة الإجمالي بمقدار 89 ملم مقارنةً بأول طراز «جوست» ليصبح 5546 ملم، وجرت زيادة عرضها الإجمالي بمقدار 30 ملم ليصبح 1978 ملم. كما أُجريت تغييرات ملحوظة على الحاجز المصنوع من سطحَين وعلى تغليف هيكل الأرضية. ويهدف كل ذلك إلى إدماج نظام الدفع الرباعي والتوجيه الرباعي مع نظام تعليق الهيكل المستوي بتصميم جديد بالكامل، ما يعزّز من تجربة البساط السحري من رولز-رويس.

كما استُخدمت أبواب مصنوعة بالكامل من الألمنيوم وملحومة بالليزر. ويوفّر ذلك مزايا استثنائية من حيث الوزن ومتانةً بمقدار 40000 نيوتن متر/‏‏‏ درجة، كما أنّ الألمنيوم يتمتّع بمقاومة صوتية منخفضة بالمقارنة مع الفولاذ، ما يعزّز من شعور السكينة داخل المقصورة.

وقرّرت العلامة تطوير محرّك البنزين V12 المعزز بشاحن هواء «توربو» مزدوج بسعة 6.75 لترات، فتمّ إنشاء خريطة محرّك جديد لطراز جوست بما يضمن تعزيز أداء هذه السيارة الحيوية بقوة 563 حصاناً/‏‏‏420 كيلوواط و850 نيوتن متر/‏‏‏627 باوند قدم من العزم مع نظام التوجيه الرباعي والدفع الرباعي.

وتلبيةً لتوقعات العملاء، يتوفر الحد الأقصى لعزم الدوران من 1600 دورة في الدقيقة فقط، أي 600 دورة في الدقيقة فقط فوق التشغيل البطيء للمحرّك في الوضع المحايد. كما تضمّن نظام إدخال الهواء منافذ أكبر حجماً للحدّ من صوت المحرّك في المقصورة الداخلية، وبالتالي تحسين الخصائص الصوتية الرائعة في السيارة.

وتضمّ جوست الجديدة نظاماً جديداً لتنقية البيئة المصغّرة، حيث تمّ تطوير تقنية فلترة الهواء القائمة بحيث تشمل مجموعة كاملة من التحسينات التي طالت الأجهزة والبرامج.