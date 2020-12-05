«كونتيننتال» تطلق حملة «مصنوعة لقيادتك»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت «كونتيننتال»، الشركة الألمانية المتخصصة في مجال الإطارات والتقنيات والصناعات المغذِّية للسيارات، حملة خاصّة في الشرق الأوسط تحت عنوان «مصنوعة لقيادتك» تهدف من خلالها إلى تسليط الضوء على أهمية اختيار إطارات جديدة تتلاءم مع أساليب الحياة المحدَّدة التي يعيشها العملاء.

وعبر التعريف بمجموعة الجيل السادس الفريدة لدى العلامة التجارية، تركّز الحملة على السبب المهم وراء اختيار الإطارات الصحيحة بهدف وضع السلامة والاعتمادية والأداء في موقع الأولوية. تتكوّن مجموعة الإطارات من الجيل السادس من 60 قياساً مختلفاً ضمن ثلاثة خطوط منتجات. وتتوافق إطارات المجموعة مع التحدّيات المعيَّنة التي تفرضها بيئة القيادة السائدة في المنطقة، بينما توفر أداءً راقياً خلال القيادة اليومية. وفي ظل تغيّر الظروف المناخية مع بدء موسم الشتاء، تُعتبَر إطارات الجيل السادس خياراً مثالياً للعملاء الذين يبحثون عن إطارات آمنة.