طرح «أرتورا» الهجينة من «ماكلارين» منتصف 2021

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة «مكلارين» طرح «أرتورا» الخارقة الهجينة منتصف عام 2021 حيث تحمل خبرة ماكلارين في مجال السيارات الكهربائية في فئة السيارات الخارقة عالية الأداء.

وستجلب ماكلارين أوتوموتيف القوة الكاملة لخبرتها في هندسة توليد القوة الهجينة إلى فئة السيارات الخارقة العام المقبل مع طرح «أرتورا» الجديدة، وهي سيارة هجينة عالية الأداء تم تطويرها بالاستفادة من أكثر من نصف قرن من معرفة مكلارين، فضلاً عن الخبرة والإنجازات الهندسية في سيارات السباق والطرق.

وتمثل السيارة الجديدة بداية حقبة جديدة للشركة البريطانية الرائدة. بناءً على الخبرة في مجال الكهرباء التي تم عرضها لأول مرة في سيارة «ماكلارين P1 TM» الهجينة التي تم الكشف عنها في عام 2012 ومؤخراً سيارةSpeedtail Hyper-GT التي دخلت الإنتاج هذا العام باعتبارها أسرع سيارة مكلارين على الإطلاق بسرعة قصوى تبلغ 403 كم / ساعة (250 ميلاً في الساعة) هي أول سيارة فائقة الأداء من سلسلة سيارات ماكلارين عالية الأداء الهجينة.

ويعد كل عنصر من عناصر أرتورا الجديد كلياً، بدءًا من بنية النظام الأساسي وكل جزء من مجموعة نقل الحركة الهجينة عالية الأداء، إلى الهيكل الخارجي والداخلية وواجهة السائق المتطورة، لكنها تعتمد على عقود من خبرة مكلارين في الريادة الفائقة من حيث تقنيات سيارات السباق والطرقات خفيفة الوزن لجلب كل خبرتنا في مجال الكهرباء إلى فئة السيارات الخارقة.

وقال مايك فليويت، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيف: تمثل أرتورا الجديد الظهور الأول لمحرك بنزين V6 مدمج جديد بالكامل مزود بشاحن توربيني مزدوج، مصمم للاندماج مع محرك كهربائي في مجموعة نقل حركة هجينة جديدة وخفيفة الوزن عالية الأداء تحافظ على مزايا أداء محركات V8 ذات السعة الأكبر من ماكلارين وتتميز جاذبية إضافية لتحسين استجابة عزم الدوران عند سرعات المحرك المنخفضة لتوفير تسارع متلألئ.

يمكن أيضًا تشغيل أرتورا بالطاقة الكهربائية وحدها للقيام برحلات حضرية يومية خالية من الانبعاثات.

وتعتبر أرتورا أول سيارة يتم بناؤها على أساس منصة جديدة تمامًا ومُحسَّنة للكهرباء وتم تصميمها وتصنيعها في المملكة المتحدة في مركز ماكلارين للتكنولوجيا المركبة، وتعزز التزام ماكلارين بالمبادئ الهندسية فائقة الوزن التي لها جذور في رياضة السيارات. على سبيل المثال، تم تعويض الكتلة الإضافية للنظام الهجين عالي الأداء إلى حد كبير من خلال تطبيق تقنيات توفير الوزن في جميع أنحاء الهيكل والجسم ومجموعة نقل الحركة.

إضافة إلى ذلك، فإن بنية ماكلارين الكربونية خفيفة الوزن الموجودة في قلب أرتورا لا تتيح فقط ميزة وزن السيارة الرائدة في فئتها، بل هي أيضًا الأساس للتميز الديناميكي المتأصل في كل سيارة ماكلارين.