«أودي أبوظبي» تطلق عرضاً جديداً على 3 طرازات

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت أودي أبوظبي عروضًا جديدة على 3 من أشهر طرازاتها في العين وأبوظبي ولفترة محدودة، تتيح ضمانًا غير محدد الأميال لمدة خمس سنوات وخدمة مجانية ومساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات لسيارات أودي Q7 وQ5 وA4 الجديدة كليًا، بسعر يبدأ من 149 ألف درهم لسيارة أودي A4. كما أن سيارات أودي Q7 و Q5 مؤهلة للحصول على تمويل بفائدة صفرية على مدى 5 سنوات، مع تسجيل مجاني وتأمين مجاني للسنة الأولى.

ومؤخرًا، استقبلت صالات العرض في أبوظبي والعين سيارات أودي e-tron وe-tron Sportback الجديدة بالكامل، وRS 4 Avant وRS 5 Sportback. وسيتمكن عملاء هذه الطرازات من الاستمتاع بضمان غير محدد الأميال لمدة خمس سنوات وخدمة مجانية لمدة خمس سنوات أو 75 ألف كم وخدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات مع تسجيل مجاني للسنة الأولى. كما ستأتي سيارة e-tron Sportback الجديدة بالكامل مع شاحن منزلي وتركيب مجاني.

كما يتيح موقع Audi Approved:plus للراغبين بشراء سيارة مستعملة معتمدة من أودي في أبوظبي والعين ودبي تصفح قائمة بالمعروض المتوفر لدى الوكيل. مع إمكانية توفير مقاطع فيديو شمولية بـ 360 درجة لأي سيارة مرغوبة عبر تطبيق الواتساب، ويمكن للمقيمين في أبوظبي طلب اختبار القيادة ليقوم أحد أعضاء فريق أودي أبوظبي بتسليم السيارة المعقمة إلى عتبة منزلهم، وبمجرد اتخاذ قرار الشراء سينسق الوكيل عملية الدفع عن بُعد وتسليم السيارة إلى مالكها الجديد.