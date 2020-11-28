«العربية للسيارات» تفوز بجائزة عالمية لوكلاء «رينو»

المصدر: (دبي - البيان)

تمكنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة «رينو» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، من تعزيز موقعها الريادي العالمي، من خلال فوزها بالجائزة العالمية لوكلاء رينو في «تحدي P.A.R.I.S 2019».

وتجسد هذه الجائزة التزام العربية للسيارات إزاء تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائها.

وتم إعلان فوز رينو من العربية للسيارات بهذه الجائزة، بناءً على تقييم أدائها العام للسنة بالاعتماد على عدد من المعايير، بما في ذلك أحجام المبيعات المحققة مقارنة مع أحجام المبيعات المدرجة في الميزانية، إضافة إلى مستوى رضا العملاء والمتسوق السري. وتكافئ هذه الجائزة الوكلاء عبر ثلاث مجموعات، وهي: «المجموعة أ» للمبيعات التي تزيد عن 1000 سيارة سنويًا، و«المجموعة ب» للمبيعات التي تتراوح بين 300-1000 سيارة في العام، و «المجموعة ج» للمبيعات التي تقل عن 300 وحدة في السنة.